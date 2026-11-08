À Amiens, le QG d’Henriette multiplie les propositions pour réunir différents publics autour d’activités accessibles et de moments collectifs. Ce lieu, animé par la délégation de la Somme d’APF France handicap, prévoit notamment des séances de théâtre, des activités manuelles, des initiations à l’art floral et des ateliers culinaires. Les visiteurs pourront aussi participer à un Repair Café, prendre part à une promenade inclusive ou découvrir Linux lors d’une rencontre organisée avec Alternatiba. Un atelier d’expression créative encadré par une art-thérapeute complète cette programmation.



Plusieurs événements ponctueront également le mois. Le 21 novembre, des étudiants de deuxième année de l’IUT GEA d’Amiens organisent «Steps for Inclusion», un défi solidaire au parc du Grand Marais. Les bénéfices de cette initiative sont destinés à APF France handicap. À Dury, un marché de Noël réunira des associations et leurs réalisations artisanales du 27 au 29 novembre, dans la salle des fêtes.

Handicap : deux journées dédiées

Le 27 novembre, le public pourra visiter le QG d’Henriette dans le cadre de la première édition de «L’Expérience APF France handicap». Cette initiative permettra d’explorer les activités proposées sur place, les espaces de travail partagés et les équipements conçus pour faciliter l’autonomie. Des présentations d’outils numériques et de réalité virtuelle sont prévues entre 9h et 12h, puis de 14h à 17h. Une réservation est nécessaire pour participer.



Le 30 novembre, une session gratuite sera consacrée aux proches qui accompagnent une personne handicapée. Organisée dans le cadre du dispositif RePairs Aidants, la journée se déroulera de 9h à 17h et abordera les réalités de l’accompagnement ainsi que les moyens de mieux les appréhender.