Après plusieurs années rue des Otages à Amiens, le salon de coiffure mixte Apothic'hair change d'adresse et arrive en hypercentre d'Amiens, avec la même ambition et des soins en plus comme les cabines de head spa à partir de janvier. «Ce sont ces soins de bien-être et de beauté entièrement consacré à la santé du cuir chevelu, à la relaxation profonde et à la beauté des cheveux. Cela peut faire de beaux cadeaux de Noël au travers de nos cartes cadeaux déjà disponibles. Mais avant tout ce qui prime ici c'est que tout est naturel et part d'un diagnostic préalable», assure Noémie, la manager du salon composé d'une équipe de cinq coiffeuses.

La clientèle a suivi et une nouvelle est également arrivée composée de femmes et d'hommes de tous âges. De quoi réjouir Max Colléatte, créateur des marques des salons de coiffure Max's, Chic & Choc, le concept Apothic'hair ayant été créé à l’origine par Maxime Colléatte. C'est Max, en effet, le fondateur, au début des années 80, du concept Chic & Choc. «Certes l'emplacement du salon est important mais en coiffure ce qui compte encore plus c'est l'équipe et la formation, confie Max Colléatte. Chez nous il y a un important investissement en formation. Prochainement, toute l'équipe va suivre une formation en visagisme avec un formateur international, par exemple. C'est un complément à notre offre. Il faut savoir se différencier, c'est ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel». Cela fait 50 ans que Max Colléatte développe, avec Maxime et Vanessa l'ensemble des 34 salons, lui qui fit ses débuts à l'âge de 15 ans dans la profession.

Une ambiance et une expertise sur mesure

Après l'espace accueil, Noémie, qui est spécialiste aussi sur la coupe curly, conduit la cliente sur l'un des postes de coiffage, soit au rez-de-chaussée ou encore plus au calme à l'étage. Elle procède au diagnostic, une consultation du cuir chevelu et du cheveu de la cliente. «On va apporter les soins nécessaires. On va jouer sur des massages, des textures, sur la détente. On a tellement de soins, c'est notre point fort. On peut vraiment s'adapter à toute nature de cheveu, à toute problématique. Quand une cliente vient chez nous, c'est l'écoute avant tout qui prime».

Côté produits capillaires, les gammes ont été sélectionnées avec soin : Couleur Gaia. Rodolphe&Co et Kalia Nature, toutes 100% françaises. «Je voulais vraiment travailler avec du made in France et du 100% naturel. Il n'y a pas de sulfate, pas de pétrole. Et on fait attention à l'empreinte carbone et au fait de ne pas surproduire, vis-à-vis de la planète. De plus, Couleurs Gaïa soutient l'association Sharana en Inde pour aider les enfants défavorisés et leurs familles vers l'autonomie à travers l'éducation et la scolarisation. C'est très important pour nous».