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Amiens : B&B HOTELS ouvre un nouvel établissement et renforce sa présence dans le département

B&B HOTELS annonce l’ouverture d’un nouvel établissement : le B&B HOTEL Amiens Sud, qui vient renforcer la présence de l’enseigne dans la Somme. Cet hôtel devient le 4ème dans le département et le 41ème dans les Hauts-de-France.

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© B&B HOTELS

© B&B HOTELS

Par Virginie Kubatko
La Gazette Picardie
Publié le 22 juillet 2026 - Mis à jour le 22 juillet 2026

Ce nouvel établissement B&B HOTEL Amiens sud a été implanté de façon stratégique, rue Alexandre Dumas. «Cet hôtel permet d'éviter les contraintes de circulation et de stationnement du centre-ville tout en restant à proximité immédiate du cœur de la cité, de la gare, des grands axes routiers et des zones d'activité économique de la métropole amiénoise», explique l'entreprise hôtelière.

L'établissement propose 76 chambres climatisées modernes, allant de la chambre double à la chambre familiale pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes. Par ailleurs, l'hôtel met à disposition un parking privé et gratuit de 51 places (incluant 2 places pour les bus), équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le B&B HOTEL Amiens Sud accueille ses premiers clients depuis le 16 juillet 2026.