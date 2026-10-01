La chaufferie biomasse des Events d'Amiens Energies permet de générer près de 90 GWh supplémentaires et contribue à renforcer la part d’énergies renouvelables et de récupération du réseau de chaleur d’Amiens. Le réseau de chaleur de la Ville d’Amiens, exploité par Amiens Énergies, poursuit son expansion avec cette seconde chaufferie biomasse et la 370ème sous-station. Elle est raccordée au CHU Amiens-Picardie grâce à une extension de 3,5 km du réseau.

Amiens Énergies est la première société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) créée dans le secteur de l'énergie en France. Détenue par ENGIE, la Ville d'Amiens et la Banque des Territoires, elle assure depuis 2017 la gestion, l'exploitation et le développement du réseau de chaleur de la métropole amiénoise. «La question du raccordement du CHU était fondamentale, à la fois pour le CHU, mais aussi pour le réseau. Tout cela supposait quand même d'y croire au départ, confie Benoit Mercuzot, qui a œuvré au lancement, en 2017, de la première SEMOP de France dans le domaine de l'énergie. Cette idée d'économie mixte est vraiment intéressante parce qu'elle oblige la puissance publique et puis un industriel à travailler ensemble. D'autres villes, d'autres pays vont venir s'inspirer ici à Amiens. Je suis aller parler en Slovaquie ou à Berlin justement de ce qu'on faisait. Cela intéresse parce que c'est vertueux. Il faut qu'on arrive maintenant à 100% d'énergie renouvelable et de récupération».

L’un des réseaux les plus diversifiés de France

Entièrement alimenté par des énergies fossiles jusqu’en 2019, le réseau de chaleur d’Amiens a profondément évolué en quelques années. Aujourd’hui, ses 12 sites de production en font l’un des réseaux de chaleur les plus diversifiés de France, combinant biomasse, récupération de chaleur des eaux usées (domestiques et industrielles), géothermie et production de froid à partir des eaux souterraines. «C'est une première mondiale au service de la transition énergétique amiénoise. Aujourd’hui restera une date importante pour la transition énergétique amiénoise. Nous avons inauguré un équipement à la pointe de la technologie qui place durablement Amiens parmi les territoires les plus avancés de France en matière de chaleur renouvelable», a insisté lors de son discours Frédéric Fauvet, maire d'Amiens qui a tenu aussi à remercier les différents acteurs du projet devenu réalité, tels que la Banque des Territoires pour le portage de ce projet depuis 2017, l’ADEME, la Région et l’Europe pour leur financement, la commune de Salouël pour l’accueil de l’équipement sur son territoire et les élus de l’ancienne majorité municipale et métropolitaine qui ont initié ce projet.