La Fête sur l’eau se tiendra dimanche 30 août, de 9h30 à 14h00, dans le quartier Saint-Leu à Amiens. Référencée dans l’agenda officiel d’Amiens Métropole, la manifestation a pour vocation de faire découvrir les traditions liées aux Hortillonnages dans une ambiance festive.



Organisée par l’association Marais Haute, elle réunira artisans et producteurs locaux. Le public pourra aussi assister à des concerts, découvrir une exposition photographique et participer à des animations. Des balades guidées sont également prévues, ainsi que le bal d’ouverture sur l’eau et les descentes en barques dans les Hortillonnages.

Des barques au cœur de la fête

L’événement s’inscrit dans l’histoire du traditionnel Marché sur l’eau d’Amiens. Le 23 mai 1882, les maraîchers des Hortillonnages descendaient la Somme en barques pour vendre leurs fruits et légumes directement aux habitants. Cette pratique a contribué à façonner l’identité du territoire.



Une manifestation dédiée à la préservation de cette tradition a été relancée à partir de 1981 avec le soutien d’associations locales. La vente à quai depuis les barques des Hortillons reste aujourd’hui l’un des temps forts du rendez-vous. La prochaine édition permettra ainsi de renouer avec cette histoire tout en proposant un programme mêlant patrimoine, culture et découverte.