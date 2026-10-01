Cette initiative intervient alors que les dernières données publiées par Santé publique France confirment des besoins persistants en matière de prévention périnatale : en 2024, seulement 25% des femmes avaient bénéficié de l’entretien postnatal précoce, pourtant obligatoire depuis 2022. À deux mois post-partum, plus d’une femme sur quatre présentent des symptômes d’anxiété, près d’une sur six des symptômes dépressifs, et une sur vingt des idées suicidaires.

«Les 1 000 premiers jours sont une période décisive pour la santé future de l’enfant, mais aussi pour la santé physique et psychologique de la mère, confirme le Dr Sophie de Butler, directrice médicale de la clinique Victor Pauchet. La prévention doit commencer pendant la grossesse et se poursuivre après le retour à domicile, car certaines vulnérabilités ne se manifestent qu’après la sortie de la maternité. L’enjeu est de les repérer suffisamment tôt pour éviter leur aggravation et proposer rapidement une orientation adaptée».

150 femmes déjà accompagnées

Depuis mars 2026, plus de 150 femmes ont déjà bénéficié de cet accompagnement coordonné au sein de l'établissement amiénois, organisé sur une demi-journée et réunissant plusieurs professionnels de santé. Les échanges portent notamment sur la nutrition, les conduites addictives, l’exposition aux perturbateurs endocriniens et l’activité physique pendant la grossesse. Un temps collectif, limité à quatre participantes, est également consacré à la préparation d’un environnement favorable à l’accueil du nouveau-né. À la clinique Victor Pauchet, membre de SantéCité qui regroupe 111 établissements et accueille près de 2 millions de patients, il est établi que la prévention ne s'arrête pas à l'accouchement. Fatigue, anxiété, difficultés liées à l’alimentation ou aux soins du bébé, peur de ne pas savoir réagir face à ses pleurs : le retour à domicile peut faire émerger de nombreuses interrogations et fragilités.

«La sortie de la maternité ne signifie pas que toutes les questions sont résolues, poursuit le Dr Sophie de Butler. Certaines difficultés apparaissent précisément lorsque les femmes se retrouvent chez elles avec leur bébé. Cet hôpital de jour leur permet de revenir dans un environnement familier, de prendre le temps d’exprimer leurs préoccupations et de rencontrer, au même endroit, plusieurs professionnels capables de leur répondre».

Les trois premiers enseignements

Après six mois de fonctionnement, les équipes retiennent notamment trois enseignements : l’importance de commencer la prévention avant la naissance, la nécessité de consacrer un rendez-vous spécifique à la période du post-partum et l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire coordonnée avec les professionnels de ville. Cette prise en charge s’inscrit également dans la continuité de la démarche Initiative Hôpital Ami des Bébés, engagée depuis plusieurs années par la clinique Victor Pauchet, dont l’établissement sollicitera le renouvellement pour la troisième fois en 2027.