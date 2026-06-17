La Maison Hapi, située à Amiens, proposera une journée portes ouvertes dédiée au bien-vieillir chez soi. L’événement se tiendra le 18 juin 2026, de 9h à 18h, en accès libre et gratuit. Il s’adresse aux personnes âgées, aux aidants et aux familles. L’objectif est de présenter des solutions concrètes pour adapter le logement et faciliter le maintien à domicile. Les visiteurs pourront découvrir des aides techniques, des dispositifs d’aménagement et des outils destinés à améliorer le quotidien. Une visite d’un logement témoin est également prévue pour illustrer les adaptations possibles.



Plusieurs structures locales participeront à cette journée, dont des acteurs médico-sociaux, des associations et des services publics. Des échanges seront organisés avec des représentants de dispositifs d’accompagnement et de financement, ainsi que des équipes spécialisées dans le soutien à domicile.

Ateliers pratiques et dispositifs d’accompagnement

Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés toutes les vingt minutes, en petits groupes. Ils permettront d’aborder différentes thématiques liées à la perte d’autonomie et aux solutions d’accompagnement.



Parmi les activités prévues, un atelier présentera une enceinte connectée mise en avant par les services départementaux. Un autre proposera une immersion dans une combinaison simulant les effets du vieillissement, afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées avec l’âge. Un troisième atelier sera consacré à la plateforme LAURE, qui accompagne les démarches administratives et le montage des dossiers de financement.



Des structures comme SOLIHA, Recycl’Aide 80, la Conciergerie solidaire, le CCAS d’Amiens ou encore le Conseil départemental participeront aux échanges et présenteront leurs services. Les inscriptions aux ateliers se font par téléphone au 0800 60 50 00 ou par courriel via l'adresse suivante : maisonhapi@amiens-metropole.com.