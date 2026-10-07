Situé à l'ouest du centre-ville, le parc de la Hotoie est le plus ancien parc public de la ville (1678), il est aussi l'un des plus grands (25 ha). Alors qu'il rassemble un grand nombre d'usages et qu'il occupe une place essentielle dans le quotidien des Amiénois, le parc n'a connu aucune restructuration majeure depuis les années 50. La précédente majorité municipale avait donc lancé son projet de réhabilitation dès 2001. Un projet sur lequel la nouvelle équipe municipale, menée par le maire Frédéric Fauvet, s'est engagée à solliciter une ultime consultation auprès de la population. Celle-ci estime en effet que des questions restent en suspens même si la requalification du parc est globalement soutenue par les Amiénois. Cette dernière phase de concertation ouverte à tous les habitants est lancée du 7 octobre au 7 novembre (voir en encadré).

Un nouvel emplacement à l'étude pour la foire

«Les conclusions de l’enquête publique qui a eu lieu au printemps dernier ont fait apparaître que le projet est très largement approuvé parmi les avis exprimés, mais il est aussi assorti de plusieurs réserves», confirme Frédéric Fauvet. Les points de réserves concernent le nouveau plan de circulation, l'accessibilité, le stationnement, les équipements et la foire de la Saint-Jean. À propos de la foire Saint-Jean, le maire assure «qu'elle demeurera en tant que patrimoine populaire de la ville, mais si elle doit bouger, nous la bougerons». D'autres lieux d'accueil sont déjà étudiés dans la zone du Zénith, de Mégacité et de l'hippodrome, et d'autres scenarii sur les boulevards intérieurs sont également projetés. «Le problème de la circulation reste le plus important, insiste la municipalité. De même que le stationnement qui avait été oublié dans le projet, ajoute-t-elle. Alors que la seule activité du zoo génère un flux de 240 000 visiteurs». Elle fixe l'objectif que la Hotoie devienne : «Un parc attractif pour l’ensemble des Amiénoises et des Amiénois, qu’ils y retrouvent un espace unique de promenade et de végétation, des points d’intérêt inédits aujourd’hui dans la ville, comme l’aire de jeu inclusive pour les enfants en situation de handicap, l’aire d’apprentissage du vélo ou encore les jeux d’eau autour du kiosque».

Un coût total revalorisé à 15 M€

Le coût total du projet est revalorisé à environ 15 millions d'euros, sachant que la Ville d'Amiens a déjà engagé 1,5 million d’euros en études et 1,4 million d’euros en travaux pour le réaménagement de l’avenue Salvador-Allende. À l’issue de cette consultation finale, la municipalité pourra alors décider de l’avenir du parc de La Hotoie, de ses abords et engager la suite des travaux dès le printemps 2027.