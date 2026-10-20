La reconversion du quartier Gare-la-Vallée à Amiens bénéficie de 5,14 millions d’euros de fonds européens. Ce projet vise à transformer d’anciennes emprises ferroviaires et un dépôt de bus en espaces publics plus végétalisés et accessibles. L’aménagement doit favoriser les mobilités douces et créer de nouveaux lieux de rencontre pour les habitants. Plus de quatre hectares ont déjà été désimperméabilisés dans le cadre de cette opération de renouvellement urbain.



Cette aide s’inscrit dans une enveloppe plus large validée le 15 octobre à Amiens par le Comité unique de programmation des fonds européens. Au total, 172 projets des Hauts-de-France bénéficieront de près de 71 millions d’euros. Les financements concernent notamment l’industrie, l’innovation, l’agriculture, le développement rural, la transition écologique, le numérique et la valorisation du patrimoine. Dans l’Oise, par exemple, 420 000 euros sont prévus pour accompagner la modernisation de La Brosserie Française, dans le Beauvaisis. L’entreprise prévoit d’augmenter sa production de 15 millions de brosses à dents par an et envisage la création d’une dizaine d’emplois entre 2027 et 2029.

L’avenir des financements en question

Ces aides soutiennent des projets économiques, environnementaux et urbains dans les territoires. Leur avenir dépend toutefois des négociations sur le prochain budget européen, prévu pour la période 2028-2034. La Commission européenne propose de réorganiser les financements en regroupant plusieurs fonds au sein de plans de partenariat nationaux et régionaux.



La Région Hauts-de-France souhaite conserver un rôle central dans la mobilisation et la gestion de ces aides. Les premiers échanges avec l’État ont confirmé le principe de chapitres régionaux placés sous la responsabilité des Régions. Le montant des futures enveloppes reste cependant à préciser. Pour les collectivités et les porteurs de projets, l’enjeu est de maintenir des financements adaptés aux besoins locaux, notamment pour poursuivre les transformations urbaines engagées à Amiens.