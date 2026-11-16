Jamais une start-up n'avait grandi aussi vite. Anthropic, devenue en cinq ans un géant de l'IA valorisé plus de 1.000 milliards de dollars, vise la deuxième plus grosse entrée en Bourse de l'histoire. Mais trois menaces planent : des rivaux qui la rattrapent, des prix qui fondent et des factures qui s'envolent.

Le danger, Anthropic le décrit noir sur blanc dans son prospectus d'entrée à Wall Street : "l'écart entre les modèles d'IA les plus avancés pourrait se réduire".

Or l'entreprise de San Francisco dit tirer "la quasi-totalité" de ses revenus de ses outils d'IA et ne peut, comme Google ou Meta, se reposer sur un empire publicitaire pour encaisser un coup dur.

Les investisseurs ont déjà frémi. Jusqu'au début de l'automne, ses actionnaires faisaient miroiter une valorisation de 2.000 milliards de dollars, l'objectif tourne désormais entre 1.300 et 1.400 milliards.

Car un ralentissement de croissance, passée de 145% entre le premier et le deuxième trimestre à 45% sur les trois mois suivants, a suffi à refroidir les esprits.

– Des rivaux qui rattrapent –

Les modèles d'IA dits ouverts, téléchargeables et modifiables, talonnent les modèles "fermés" comme Claude ou ChatGPT (OpenAI), accessibles via les services en ligne de leurs propriétaires. Ils n'ont qu'environ quatre mois de retard en moyenne, selon l'institut de recherche Epoch AI.

Sur ce créneau, le chinois Moonshot vient de publier Kimi K3.1 Pro, aux performances proches des meilleurs modèles américains et moitié moins cher que Claude Opus 5.5, vedette actuelle d'Anthropic.

Entre Anthropic, OpenAI et Google, aucun ne s'impose durablement.

Anthropic s'impose en outre un frein : ses mesures de sécurité "pourraient ralentir nos progrès face à des concurrents qui n'adoptent pas de contraintes similaires", reconnaît-elle. Or Pékin "ne temporisera pas", prévient Dylan Patel, fondateur du cabinet SemiAnalysis.

Chaque nouvelle version de Claude a jusqu'ici relancé ses ventes, assure Anthropic. Plus de 80% de son chiffre d'affaires du dernier trimestre venait de modèles âgés de moins de six mois.

– Des prix qui fondent –

Quand les produits se ressemblent, les prix s'effondrent. Selon Morningstar, le prix facturé aux clients pour faire traiter une même quantité de texte par une IA d'un niveau donné est tombé de 17 dollars fin 2024 à 50 centimes aujourd'hui, soit 97% de moins.

Anthropic a elle-même raboté ses tarifs de 20 % en septembre puis en novembre, et OpenAI a divisé par cinq celui de l'un de ses modèles phares en juillet.

L'effet s'observe déjà chez Vercel, une plateforme pour développeurs qui répartit leurs demandes entre différents modèles d'IA : en septembre, plus de 70% du texte a été traité par des modèles ouverts, contre 13% en avril. Et Anthropic, en recul, capte désormais moins de la moitié des dépenses.

Mais "même si le prix unitaire chute de 90%, la dépense totale continue d'augmenter, tant que l'usage croît au même rythme", relativise Malik Ahmed Khan, analyste chez Morningstar.

– Des factures qui s'envolent –

Les coûts d'Anthropic, eux, sont en grande partie figés : pour rester en tête, chaque nouveau Claude doit être plus gros que le précédent, nourri de plus de données et de calculs, et le ticket d'entrée grimpe à chaque génération.

Depuis fin 2025, l'entreprise s'est engagée à payer au moins 417 milliards de dollars en location de puces et de serveurs, soit treize années de ventes au rythme du premier semestre. La facture pourrait plus que doubler en comptant l'ensemble de ses contrats révocables ou en projet.

Ces engagements doivent "en général être honorés quels que soient nos revenus ou notre taux d'utilisation", prévient Anthropic. Le pari engage tout le secteur. Google et Amazon sont ainsi à la fois ses actionnaires, ses fournisseurs et ses revendeurs.

Si l'IA rapporte moins que prévu, le Fonds monétaire international redoute une "triple peine" liée à ces investissements croisés: chute des actions, dettes plus difficiles à rembourser et revenus promis qui ne viennent pas. Pour le cabinet d'analyse indépendant New Constructs, cette entrée en Bourse est "un test sans précédent de la crédulité des investisseurs".

Pour payer ces factures, Anthropic compte sur l'argent des marchés, qui n'est pas illimité. SpaceX y a levé des sommes record en juin, Google et Meta, qui engloutissent des fortunes dans leurs centres de données, cherchent aussi des capitaux en masse.

OpenAI a choisi d'attendre 2027 pour son entrée en Bourse. Le temps aussi de voir à quelle sauce Wall Street mangera son grand rival.