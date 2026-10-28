APF France Handicap est une association qui représente, depuis 93 ans, les personnes en situation de handicap, leur famille et les personnes valides solidaires. Elle accompagne 230 personnes dans la Somme, accueillies au sein de son tout nouveau Pôle Enfance adultes et encadrées par 110 professionnels dont 70 travaillant dans le bâtiment. Les nouveaux locaux ont l'avantage de réunir cinq des six autorisations – ou structures spécialisées – du Pôle, à savoir l'IEM (Institut d'éducation motrice) Jules Verne, le SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile), le SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale), le SAMSAH (Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) et le DASMO (Dispositif d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire).

Une meilleure cohérence de parcours

La sixième autorisation du Pôle, l'IEM Les Chrysalides, implanté depuis dix ans à Cagny, garde pour sa part son périmètre propre. Cette offre de services coordonnés a ainsi pour ambition de faciliter le parcours de vie des personnes accompagnées. Catherine Wiersch, la directrice du Pôle APF France Handicap de la Somme, rappelle à l'occasion de l'inauguration que le projet a son histoire qui a débuté dès 2021 : «Elle a commencé par une conviction, souligne-t-elle. Nos services sur le territoire de la Somme étaient dispersés, parfois à l'étroit, dans des locaux qui vieillissaient, et les personnes que nous accompagnons méritaient mieux. Mieux en confort, mieux en accessibilité, mais surtout mieux en cohérence de parcours».

Cinq millions d'euros de l'ARS

Les travaux ont alors commencé en février 2024 sur ce terrain de 7 000 m2 de la rue César Cascabel à Boves, pour une livraison du bâtiment en février 2026. L'ARS (Agence régionale de santé) a engagé cinq millions d'euros dans le projet et le conseil départemental de la Somme a financé des places supplémentaires pour le SAVS en 2025 et 2026. Catherine Wiersch fait également part du choix des autorités : «Limiter, pour l'instant, cette transformation au seul champ de l'enfance à travers la mise en place des dispositifs intégrés. C'est une première étape, et nous l'engageons avec sérieux. Mais permettez-moi de le dire franchement : les parcours ne s'arrêtent pas à 20 ans, et les ruptures non plus». La directrice précise cependant : «Nous continuerons d'y faire travailler nos équipes ensemble, dans le projet qui est le nôtre, en attendant que ce cadre rejoigne la réalité. Le jour où il se fera, nous serons prêts, et je sais pouvoir compter sur le dialogue constant que nous entretenons avec l'ARS et le Département».