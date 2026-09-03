Le réseau Appel Médical lance une campagne de recrutement massive de 440 professionnels de santé en région Grand Est. Ce plan vise à répondre à la crise durable du secteur du soin, où le renouvellement des équipes est devenu critique. L'initiative concerne également, les autres départements de la région. Tous les profils sont recherchés : médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens ou encore masseurs-kinésithérapeutes.

Concilier les attentes des candidats et les besoins des territoires

Pour attirer des profils qualifiés dans les Vosges, l'accent est mis sur la flexibilité des parcours et la formation continue. Les agences locales proposent des parcours sur-mesure pour intégrer les établissements hospitaliers, médico-sociaux et de la petite enfance. Stéphane Jeugnet, Directeur général d’Appel Médical, souligne cette mutation du secteur : « Pour recruter durablement, il convient de mieux concilier les aspirations des professionnels avec les réalités quotidiennes des structures de santé. Aujourd’hui, les choix de carrière des professionnels de santé sont de plus en plus guidés par une recherche de sens, l'intérêt du projet de soin et l'équilibre entre leurs vies professionnelle et privée. »

Cette campagne territoriale constitue une opportunité de taille pour redynamiser l'accès aux soins dans le département vosgien, tout en offrant de réelles perspectives d'évolution de carrière aux soignants de la région.







