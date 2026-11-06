Jeu vidéo le plus cher de l'histoire, promis à des ventes record avec une très importante campagne marketing, "Grand Theft Auto VI" débarque le 19 novembre à l'issue d'une longue attente pour les fans de cette saga.

La sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series du nouvel opus de la série de gangsters de Rockstar "sera le plus grand lancement de tous les temps dans le domaine du divertissement", assure auprès de l'AFP Christopher Dring, du média spécialisé "The Game Business".

"Pour moi, c'est le jeu de la décennie", renchérit Jocelin Lebeau, militaire de 39 ans et fan de la saga. "Je suis prêt à l'acheter les yeux fermés".

Si l'éditeur américain Take-Two Interactive, maison mère du studio, n'a pas communiqué sur les précommandes, celles-ci ont déjà généré environ 750 millions de dollars (667 millions d'euros) deux semaines avant sa sortie, soit près de 8 millions d'unités vendues, selon le cabinet d'analyse Sensor Tower.

Rien qu'aux États-Unis, où on dénombre 49 millions de PS5 et Xbox Series, 29% des joueurs comptent acquérir le titre, dépassant "de loin tous les autres jeux que nous ayons jamais suivis", détaille Mat Piscatella, du cabinet Circana.

La sortie de "GTA VI" se fera en deux phases : les joueurs pourront le télécharger à partir du 10 novembre mais le titre ne sera accessible que le 19 à minuit.

Son arrivée met un terme à treize années d'attente depuis la sortie de "GTA V", deuxième jeu le plus vendu de l'histoire avec 230 millions de copies écoulées.

Il reste le produit de divertissement à avoir franchi le plus vite le milliard de dollars de recettes puisqu'il lui avait fallu trois jours. À titre de comparaison, le premier film du classement, "Avengers : Endgame", en a mis 5.

Développement hors norme

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et la grande liberté d'action offerte dans un monde ouvert très détaillé.

Régulièrement accusé de promouvoir la violence, "Grand Theft Auto" s'est également fait une place au sein de la pop culture comme un symbole de subversion, n'hésitant pas à se moquer des travers de la société américaine.

Réputé pour sa discrétion, Rockstar a dévoilé au compte-gouttes les informations autour de ce nouvel opus, au travers de plusieurs bande-annonces et d'interviews accordées à des médias triés sur le volet.

Plus grand, plus beau et plus réaliste que ses prédécesseurs, "GTA VI" suit les aventures d'un couple à la "Bonnie and Clyde" qui tente de survivre dans "Vice City", relecture de Miami.

L'entreprise, qui compte en 2026 une douzaine de studios à travers le monde et plus de 4.700 employés, a consacré plus de huit ans à développer cet épisode, dont la production n'a réellement commencé qu'après la sortie de son précédent jeu, "Red Dead Redemption II" (2018).

Son budget, non dévoilé, pourrait osciller entre 1 et 1,5 milliard de dollars (888 millions et 1,3 milliard d'euros) selon les analystes, du jamais-vu dans l'industrie du divertissement.

Sortie "cruciale

Enquêtes de terrain à Miami aux côtés de la police ou dans des boîtes de nuit, installation d'un studio à Los Angeles entièrement dédié à la création des personnages non joueurs pour peupler leur ville virtuelle... L'équipe n'a reculé devant aucune dépense pour faire de son jeu un nouveau standard de l'industrie.

Ce développement n'a pas été de tout repos : déjà éprouvé par une série de fuites en 2022 et la diffusion sur internet de vidéos volées du jeu, le studio a repoussé par deux fois sa sortie pour le finaliser, avant de connaître de nouvelles fuites l'été dernier.

En août, la diffusion d'un large aperçu sur Netflix, fruit d'un partenariat avec la plateforme de streaming américaine, a marqué le lancement d'une campagne marketing aussi démesurée que les ambitions du jeu.

Dirigeable dans le ciel de Miami, gigantesques campagnes d'affichages dans les plus grandes capitales du monde, couvertures de magazines de cinéma et même un extrait inédit du jeu diffusé dans un épisode de la série "South Park" : l'éditeur américain veut dépasser les frontières du jeu vidéo pour imposer son titre comme un produit culturel de masse, estime Chris Klippel, fondateur du média spécialisé Rockstar Mag.

Derrière ce lancement, c'est aussi toute l'industrie du jeu vidéo qui retient son souffle, alors que le secteur est à la peine après l'effervescence du début des années 2020 et l'envolée des ventes dans le sillage des confinements liés à la pandémie de Covid-19.

"C'est un moment crucial pour l'ensemble du secteur", résume Christopher Dring, qui relève tout de même qu'"on constate déjà un impact sur les ventes de consoles".