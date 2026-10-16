La première édition avait attiré près de 60 000 visiteurs. Pour cette deuxième édition, producteurs, commerçants, artisans, associations et autres professionnels liés aux thématiques agricoles et rurales sont invités à proposer leur activité au public. L’objectif est de faire de ce rendez-vous un moment convivial, accessible et fédérateur pour les habitants comme pour les visiteurs. Pendant trois jours, le programme comprendra notamment un marché gourmand, des animations, la découverte d’animaux de la ferme et une exposition de tracteurs anciens. Un événement équestre organisé en parallèle devrait également contribuer à attirer un public nombreux.

La manifestation débutera le vendredi 4 juin, à partir de 18 heures, avec une guinguette, de la musique et de la restauration. Un marché nocturne pourra être proposé en fonction du nombre d’exposants. Le samedi 5 juin, la Grande Ferme des îles accueillera le public à partir de 10 heures, puis le dimanche 6 juin, de 10 heures à 18 heures.

Les professionnels intéressés peuvent envoyer leur candidature à l’adresse gfi@agglo-henincarvin.fr, en indiquant « Candidature GFI 2027 » dans l’objet. Ils doivent présenter leur activité, leur offre et les journées souhaitées. Les participants de 2025 sont également invités à signaler d’éventuelles nouveautés.