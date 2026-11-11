Le gouvernement allemand a adopté mercredi un projet de loi visant à constituer une réserve stratégique de gaz destinée à être utilisée uniquement en cas de crise majeure menaçant l'approvisionnement énergétique du pays.

Cette réserve, qui devra atteindre 24 térawattheures (TWh), soit environ 10 % de la capacité de stockage allemande, doit remplacer à partir de 2027 les objectifs obligatoires de remplissage des stockages de gaz mis en place après l'invasion russe de l'Ukraine.

Berlin estime désormais que ces obligations, introduites en urgence en 2022, peuvent perturber le fonctionnement du marché et décourager certains acteurs de remplir les stockages de manière optimale.

La réserve "vise à renforcer la préparation aux crises et, par conséquent, la résilience énergétique de l'Allemagne", selon le projet de loi adopté en conseil des ministres.

Elle sera placée sous le contrôle de l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur), qui pourra décider de son utilisation en cas de "sabotage, de défaillance d'infrastructures critiques ou d'autres événements exceptionnels", selon le projet de loi.

Il s'agit, selon le ministère de l'Économie, d'éviter ou de retarder des coupures chez les consommateurs industriels et de protéger l'approvisionnement des clients prioritaires.

Le volume retenu de 24 TWh correspond notamment à un scénario de perte de la principale infrastructure d'importation pendant 30 jours.

D'après le projet de loi, il couvrirait aussi vingt jours d'interruption de toutes les importations norvégiennes par gazoduc ou quarante jours d'arrêt des terminaux allemands de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le coût du dispositif, estimé entre 247 et 405 millions d'euros par an sur dix ans, sera financé par une contribution répercutée sur les consommateurs de gaz.

Le ministère évalue l'impact à 0,03 à 0,05 centime d'euro par kilowattheure, soit une hausse comprise entre 0,3 % et 0,5 % de la facture des ménages.

L'Allemagne aborde cette réforme alors que ses stockages de gaz ne sont remplis qu'à 59%, selon la plateforme européenne AGSI, un niveau historiquement faible pour la saison.

Berlin juge toutefois la situation non préoccupante, estimant que les acteurs du marché restent responsables de la préparation de l'hiver et que la diversification des approvisionnements depuis 2022 a renforcé la sécurité énergétique du pays.