Les 5,8 millions d'agents publics sont appelés à se mobiliser mardi pour tenter d'obtenir des hausses de salaires en pleine discussion sur le budget 2027, et quelques jours après l'annonce de mesures en faveur des agents les plus modestes, jugées insuffisantes par les syndicats.

La réunion organisée vendredi à l'invitation du Premier ministre, Sébastien Lecornu, une première avec les syndicats de la Fonction publique depuis près de 20 ans, n'a pas fait retomber la colère des organisations, qui attendaient des augmentations générales de salaires après le coup de pouce au Smic annoncé la semaine dernière pour les salariés du privé.

Les syndicats ont quitté Matignon remontés après avoir essuyé un énième revers à leur principale revendication d'augmentations générales, dénonçant des mesures qui ne répondent pas à l'urgence salariale.

La plupart des syndicats avaient appelé à la mobilisation avant même cette réunion et ont été rejoints vendredi par la CFDT.

C'est le troisième appel à la mobilisation et à la grève unitaire dans le public depuis la rentrée, après le 29 septembre et le 5 novembre.

À Paris, un cortège doit s'élancer à partir de 14h00 de la place de la Nation jusqu'à la place d'Italie, selon des sources syndicales à l'AFP.

Quelque 40.000 à 80.000 personnes sont attendues dans la capitale, et entre 220.000 et 300.000 en France, selon l'estimation d'une source policière à l'AFP.

Les cortèges recevront notamment le soutien de l'Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, de l'intersyndicale de la jeunesse (USL-Fage-Unef-Union étudiante), et d'une coordination de gilets jaunes.

De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a dit s'attendre à un taux de grévistes de 3,73% dans le premier degré.

Malmenés

Les agents tenteront de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il dégèle la valeur du point d'indice utilisé pour calculer le salaire de base des agents. Dans son projet de budget pour 2027, l'exécutif a fermé la porte à toute augmentation générale pour une quatrième année consécutive.

Inacceptable pour les syndicats qui chiffrent à 16% la perte de pouvoir d'achat des agents depuis 2017, ce qui conduit à une "smicardisation" d'une partie d'entre eux sur fond d'inflation.

Avec la revalorisation du Smic au 1er décembre, et avant les annonces du gouvernement, c'est 1,1 million d'agents publics dont le salaire de base devait passer sous le salaire minimum, soit près de 20%.

En dépit du relèvement du salaire de base des fonctionnaires les plus modestes pour compenser la revalorisation du salaire minimum, environ 660.000 agents continueront de percevoir un salaire de base inférieur au Smic.

Ils bénéficieront d'une indemnité pour compenser l'écart avec le nouveau niveau du salaire minimum, car aucun fonctionnaire ne peut toucher un salaire inférieur au Smic. Mais la colère reste intacte notamment parce que cette indemnité n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite.

Avec ces décisions, "le gouvernement fait seulement du rattrapage", a déploré Fabien Golfier, secrétaire général de la Fédération autonome de la Fonction publique (FA-FP), joint par l'AFP, pointant "l'accumulation de décennies d'iniquité par rapport aux agents publics".

Sortie de crise ?

"C'est désolant de se dire que les services publics sont en première ligne à chaque situation de crise mais que les agents publics sont les plus malmenés parmi les salariés en France", a-t-il poursuivi.

Entre revalorisation du Smic et mesures pour les salaires des agents les plus modestes, la facture devrait dépasser le milliard d'euros, selon le ministre des Comptes publics, David Amiel, dont plusieurs centaines de millions d'euros pour les seules décisions concernant les agents publics.

Après l'ouverture d'un chantier d'un mois qui doit notamment permettre de refondre les grilles salariales dans la fonction publique, les syndicats seront à nouveau reçus à Matignon après les élections professionnelles dans la Fonction publique le 11 décembre.

Mais avec un gouvernement qui exclut catégoriquement des augmentations générales en arguant de finances publiques sous pression, et des syndicats qui exigent inlassablement ces mesures, un dialogue de sourds semble s'être installé, entretenant le doute quant à une sortie de crise avant les échéances électorales du printemps.