Le 21 mai 2022, la chute d'une poutre maîtresse de la charpente avait entraîné la fermeture de la grande halle. Les activités scolaires et plusieurs clubs installés au rez-de-chaussée avaient alors dû trouver d'autres lieux pour poursuivre leurs entraînements. Seules les quatre salles situées à l'étage étaient restées accessibles. Le tennis de table, le tir à l'arc et l'escrime avaient ainsi pu continuer à être pratiqués sur place.

Près de 1,9 million d'euros pour remettre le bâtiment en état

Pour permettre la réouverture de l'équipement, plusieurs mois de travaux ont été nécessaires. Ce chantier, réalisé entre janvier et fin juillet 2026 par le groupement de maîtrise d'œuvre SAS Patrice Normand – ICS Bois, a représenté un investissement de 1 862 794,46 euros TTC. La rénovation a également permis d'améliorer le fonctionnement énergétique du bâtiment. De nouvelles pompes de circulation d'eau chaude ont notamment été installées pour adapter le chauffage aux besoins réels. Cette intervention a coûté 16 000 euros TTC.

Après un avis favorable de la commission de sécurité rendu le 8 septembre, la halle a progressivement retrouvé sa configuration sportive. Le matériel obsolète a été évacué, les équipements d'athlétisme remis en place et les terrains ainsi que les couloirs de course ont été retracés.

Les entraînements et les compétitions reprennent

Depuis le 2 novembre, les scolaires ont retrouvé leurs installations. Douze classes des écoles spinaliennes sont accueillies chaque semaine dans la grande halle. Les clubs d'athlétisme, de gymnastique volontaire, de badminton, de baseball et de rugby ont eux aussi repris leurs entraînements en soirée.

Le retour à une activité sportive complète se poursuivra en décembre avec deux premières compétitions. Le championnat départemental jeunes d'athlétisme se tiendra le samedi 12 décembre, suivi d'un championnat d'escrime le dimanche 13 décembre.