



Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels annonce le renforcement de son activité dans les Hauts-de-France, avec un accent particulier sur le développement de son centre d’affaires de Lille. Ce dernier se dote désormais d'une équipe locale spécialisée pour chaque secteur : entreprises, institutionnels et immobilier. Cette initiative a pour objectif de renforcer l’accompagnement des acteurs publics et privés dans leurs projets structurants sur le territoire.

Louis Ammeux, fort de dix années d’expérience au sein d’Arkéa, a été nommé Responsable de Clientèle Immobilier en charge de l’ensemble de la région Hauts-de-France. Son parcours professionnel, qui a débuté chez Mobilize Financial Services avant de rejoindre Arkéa en 2015, témoigne de son expertise dans le domaine. Gauthier Trochain, également diplômé de l’Université de Lille II, devient Responsable de Clientèle Institutionnelle. Il possède une solide expérience dans le financement du secteur public local, ayant précédemment travaillé à La Banque Postale.

Benoît Bajeux, avec plus de 16 ans d’expérience dans le financement des entreprises, est également nommé Responsable de Clientèle Institutionnelle. Son parcours varié à travers plusieurs institutions financières lui permet d’apporter son expertise au développement de l’activité institutionnelle de la banque. Enfin, Nicolas Claudel rejoint l’équipe en tant que Middle Office Manager, après avoir intégré Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en 2023 comme Chargé de Clientèle Institutionnelle. Ces nominations visent à intensifier l’accompagnement des décideurs publics et privés dans les Hauts-de-France, notamment sur les marchés immobilier et institutionnel.