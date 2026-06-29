Armada Rouen 2027 : les préparatifs sont lancés à un an de l'ouverture

C'est le premier rassemblement mondial de grands voiliers. L'Armada de Rouen s'ouvrira dans un an, le 17 juin 2027. Et alors que le compte à rebours est lancé, l'association Armada de la Liberté a présenté les grandes lignes de la neuvième édition de l'événement lors d'une conférence de presse organisée à bord du Belem, à Rouen.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ambitionnent de confirmer son statut de plus grande manifestation populaire française sur 10 jours. Après avoir attiré 5 millions de visiteurs en 2023, l'Armada accueillera près de quarante navires, dont dix déjà annoncés (Le Belem, L’Eendracht, Le Français, Le Gulden Leeuw, Le Santa Maria Manuela, Le Statsraad Lehmkuhl, Le Thalassa, Le Vera Cruz, L’Etoile du Roy, La Recouvrance), ainsi qu'une quarantaine de drakkars, caravelles et bateaux historiques dans le cadre du Millénium, année européenne des Normands, célébré par la Région.

Les nouveautés

Si les temps forts incontournables ont été conservés (le défilé et le footing des marins, la loufoque Grande pagaille, la Grande parade), l'édition 2027 mise sur plusieurs nouveautés. Les traditionnels feux d'artifice laisseront place à des spectacles mêlant pyrotechnie et drones. Pour la première fois, l'association assurera également l'organisation des concerts, avec une programmation dévoilée en fin d'année. L'application mobile de l'événement, enrichie de contenus pratiques et touristiques, vise deux millions et demi d'utilisations.

L'Armada renforce également ses engagements en matière de responsabilité sociétale. Une charte dédiée associera partenaires, exposants et prestataires autour d'objectifs portant sur la réduction de l'empreinte carbone, les mobilités douces, la protection des milieux marins et l'accessibilité.

Mobilisant déjà plus de 300 bénévoles sur les 600 attendus, l'événement bénéficie du soutien des principales collectivités normandes, de Haropa Port ou encore de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Rouen Métropole.

Au-delà de sa dimension festive, ce rendez-vous emblématique demeure un levier majeur d'attractivité économique, touristique et de rayonnement international pour Rouen et la Normandie.