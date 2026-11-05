"Les discussions sont en bonne voie" pour la vente à Berlin de 50 % des parts du groupe d'armement franco-allemand KNDS, a indiqué jeudi une source gouvernementale allemande à l'AFP, au détriment du projet d'introduction en Bourse de l'entreprise, repoussé pour une durée indéterminée.

Selon une information du journal économique Handelsblatt parue jeudi matin, un accord entre le gouvernement allemand et les familles propriétaires du fabricant de chars portant sur l'acquisition de 50 % des parts par Berlin, le reste étant détenu par Paris.

KNDS est né en 2015 de la fusion du groupe français Nexter, alors détenu par l'État français, avec l'allemand KMW, propriété de la famille Bode-Wegmann, qui souhaite désormais vendre ses parts.

D'après le Handelsblatt, qui s'appuie sur une lettre du ministère allemand des Finances adressée à la commission parlementaire du budget, la famille Bode-Wegmann vise la signature du contrat d'achat dès novembre et la réalisation de la transaction le mois suivant.

Selon l'accord en cours de discussion, Berlin payerait "une somme nettement inférieure à celle qui avait été approuvée en juin pour seulement 40 % des parts", poursuit le Handelsblatt, citant la lettre en question.

En juin, les deux capitales avaient conclu un accord sur la gouvernance du fabricant de chars, visant à se partager 80 % des parts et à introduire le solde de 20 % en Bourse.

Mais ce projet a été repoussé sine die en raison de la frilosité actuelle des investisseurs pour le secteur de la défense, au désarroi de Paris et Berlin qui souhaitaient rapidement rassurer sur la bonne santé de leur coopération militaire, en plein réarmement européen face à la menace russe.

KNDS est au cœur du projet de char de combat du futur franco-allemand MGCS, qui concentre les espoirs des deux capitales depuis l'abandon du projet de système de combat aérien SCAF.

Ce projet sur le long terme reste d'actualité, avaient réaffirmé en octobre les ministres français et allemand des armées, après les déclarations d'un chef d'état-major français estimant le programme en bout de course.