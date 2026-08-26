Près de 850 participants sont attendus pour la dixième édition de ce rendez-vous qui aura lieu cette année à Arras. Une cinquantaine d'exposants seront également présents pour cet événement annuel. Quelle place accorder aux aînés ? Quels seront les choix à prendre pour faire face aux défis de l'autonomie ? Autant de questions qui seront débattues durant la trentaine de conférences organisées durant trois jours, les 22, 23 et 24 septembre prochains.

Face à une transition démographique irréversible, les ateliers et animations permettront de partager des innovations et des solutions pour placer le bien-vieillir au cœur des ressources des territoires. Parmi les temps forts, des plénières auront pour thèmes : «Les seniors, de qui parle-t-on ?», «Habitat senior : du logement adapté au territoire inclusif» ou encore «Adapter l'action publique avant qu'il ne soit trop tard»

28% de la population française

L'an dernier, 800 participants et 130 experts/intervenants sont venus à la 9ème édition qui avait eu lieu à Strasbourg. En 2025, la population des personnes âgées de 60 ans ou plus en France représentait 28% de la population totale, soit plus de 18 millions de personnes (contre 19,1% en 1991). A eux seuls, les plus de 75 ans représentent 11,1% de la population (début 2026), en augmentation de 2,3 points depuis 2010.

Tout le programme est disponible ici.