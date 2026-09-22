Le 26 septembre 2026, la Grand’Place d'Arras accueillera la 4e édition du Championnat du monde de la frite. Mais derrière les projecteurs, le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) lance un cri d'alarme : après un été de canicules historiques, la filière subit une chute brutale de ses rendements obligeant les professionnels à sensibiliser les consommateurs sur la revalorisation de l’ensemble de la récolte.

Une rentrée économique sous pression pour les producteurs

Le 26 septembre prochain, les professionnels du secteur se rassembleront à Arras pour défendre leur filière, impactée par une baisse prévisible des volumes disponibles. Alors que s’ouvre la campagne 2026-2027, le secteur subit un stress hydrique historique. Les premiers prélèvements terrain confirment la tendance : les rendements affichent un recul de plus de 6 tonnes par hectare par rapport à la moyenne pluriannuelle. Pour le CNIPT, l'enjeu est désormais de valoriser toute la récolte. Accepter des imperfections d'aspect, qui n'altèrent en rien les qualités sanitaires et culinaires, permet d'éviter le tri sélectif inutile et de soutenir financièrement le travail des producteurs.

Chris Marques et le « Air Frite » pour célébrer la "beauté intérieure"

Afin de faire passer ce message de manière ludique, l'interprofession sort le grand jeu sur la Grand’Place. Les candidats s'affronteront lors du tout premier concours de « Air Frite » à 10h30 et 14h00 (Scène 3), sous la présidence de Chris Marques. À l'image de l'Air Guitar, les participants mimeront l'épluchage, la découpe et la cuisson virtuelle. Derrière ce show décalé se cache une vérité économique et agricole fondamentale : sans pomme de terre, pas de frite. Les tubercules de 2026, bien que plus petits ou asymétriques, restent délicieux et nutritifs.

« Le Championnat du monde de la frite est un rendez-vous festif, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que la pomme de terre est un produit vivant, soumis aux aléas du climat. Après un été particulièrement chaud et sec, certaines pommes de terre pourront avoir un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués. Cela ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. Apprenons à regarder au-delà de l'apparence : une pomme de terre imparfaite peut faire une excellente frite ! », souligne Luc Chatelain, Président du CNIPT en insistant sur ce changement de regard indispensable.







