Cet événement est porté par les délégations régionales de l'Agefiph, de LADAPT, du FIPHFP, de France Travail, de CHEOPS, d'APF France Handicap et de l'Unapei, le 12 novembre à l'Hôtel du Département du Pas-de-Calais. Ce sera l'occasion pour les acteurs de l'emploi, du handicap, ainsi que les entreprises, les collectivités et les partenaires institutionnels de se réunir pour montrer que l'inclusion professionnelle progresse grâce à l'implication de tous.

Au programme ce 12 novembre : une intervention de François Flahaut, sous-préfet chargé de la cohésion sociale, de la jeunesse et référent handicap ; une intervention de Karine Gauthier, conseillère départementale du Pas-de-Calais et vice-présidente chargée des personnes en situation de handicap ; une interview d'Eléonore Laloux, conseillère municipale de la Ville d'Arras, et enfin, une présentation d'experts et des organisateurs.

Favoriser l'insertion professionnelle

L'édition 2026 de la SEEPH a lieu partout en France et a pour thématique «Démystifier, simplifier, accompagner. L'emploi pour toutes et tous». Il s'agira de s'interroger aussi sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Selon l'AGEFIPH, le taux de chômage des travailleurs handicapés reste stable à hauteur de 12%. Dans le même temps, le nombre de personnes en situation de handicap en recherche d'emploi augmente (+5,9% en un an) et s'élevait l'an dernier à 515 631 personnes. Seuls 32% d'entre elles accèdent à l'emploi dans les 6 mois suivant leur inscription à France Travail contre 53% pour les autres demandeurs d'emploi.

De 13h30 à 17h30, à l'Hôtel du Département du Pas-de-Calais, à Arras. Informations ici.