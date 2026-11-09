De 13 h 30 à 17 h 30, cette rencontre régionale dévoilera des solutions concrètes et des dispositifs innovants pour transformer les pratiques de recrutement et accélérer l'insertion des personnes handicapées sur le territoire.

Une alliance régionale forte pour l'emploi inclusif

La fonction publique et le secteur privé s'unissent pour faire progresser l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Ce jeudi 12 novembre, les délégations régionales de l'Agefiph, de LADAPT, du FIPHFP et de France Travail organisent une rencontre économique à Arras. Le premier volet de cet événement met en lumière une coopération entre les entreprises locales, les collectivités territoriales et les experts institutionnels. Ensemble, ces décideurs visent à promouvoir des outils innovants pour faciliter les recrutements et adapter durablement les postes de travail.

Partage d'expertises et solutions concrètes pour les entreprises

Le programme de l'après-midi s'articule autour de temps forts stratégiques pour les acteurs économiques. Une séance plénière débutera à 14 h 15 avec les interventions de François Flahaut, sous-préfet chargé de la cohésion sociale, et d'Éléonore Laloux, conseillère municipale d'Arras. Ensuite, un forum ouvert programmé de 15 h 40 à 17 h 00 permettra aux employeurs d'échanger directement avec des experts du secteur. Ce réseau d'accompagnement partagera des solutions pratiques pour répondre aux obligations légales et transformer le handicap en levier de performance.

Cette mobilisation marque un tournant pour l'économie inclusive des Hauts-de-France. En connectant les compétences des candidats aux besoins des recruteurs, l'événement pose les bases d'un marché du travail plus accessible et compétitif.















