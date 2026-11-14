L'enquête sur le projet d'attentat déjoué fin mars contre la Bank of America à Paris s'étire entre petites mains présumées de région parisienne, de Belgique et un responsable supposé d'une milice irakienne pro-Iran sous les verrous à New York.

Dans ce dossier, des adolescents ont vraisemblablement été recrutés par un jeune majeur en région parisienne pour déclencher un engin explosif artisanal sur le trottoir et le filmer.

Ce projet d'attentat, déjoué par une intervention policière, "paraît pouvoir être rattaché" au groupuscule pro-iranien "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya" (Hayi), "sans que cet élément ait pu être formellement établi à ce stade", a indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat) dès avril. Un lien que font les autorités américaines depuis quelques mois.

Piégé par le FBI, détenu à New York

C'est une séquence digne de la série "Le bureau des légendes" qui est relatée dans des documents diffusés depuis mai par la justice américaine. Ignorant qu'il parle à un informateur du FBI, un responsable supposé des Brigades du Hezbollah (Kataëb Hezbollah), groupe armé irakien pro-Téhéran, évoque ce qui s'est passé pour la Bank of America. "Nous en avons envoyé un... Il était en train de placer l'engin explosif improvisé et, au moment où il l'activait, (les policiers) l'ont attrapé...".

La justice américaine relie ce suspect au groupuscule Hayi, dont la propagande aurait été retrouvée sur ses supports numériques. Cette entité (qu'on peut traduire par Mouvement des compagnons de la main droite de l'islam) a revendiqué en mars plusieurs attaques contre la communauté juive, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et avait ciblé sur ses réseaux la Bank of America avant l'attentat déjoué du 28 mars à Paris. Le Pnat, sollicité par l'AFP, n'a pas souhaité commenter.

Selon une source sécuritaire irakienne contactée par l'AFP, ce trentenaire a été arrêté en Turquie puis transféré aux États-Unis. "Non coupable" a-t-il plaidé lors d'une présentation inaugurale devant une juge fédérale américaine à New York en juin. Déjà poursuivi à l'époque pour avoir planifié des attaques en Europe, au Canada et aux États-Unis, il vient d'être inculpé cette semaine aux USA pour un projet d'attentat en septembre près d'une base aérienne anglaise. Les Brigades du Hezbollah affirment à l'AFP que ce suspect n'est pas un de leurs membres.

Petites mains de Montreuil

Au cœur de ce projet d'attentat, il y a donc un pétard "de taille peu commune", attaché à un bidon d'essence selon les enquêteurs. De quoi générer "une forte boule de feu de plusieurs mètres de diamètre et propager un incendie", décrit le Pnat.

Les exécutants présumés, mineurs, déclarent qu'on leur a juste demandé d'intimider, avec cet assemblage en bas de son immeuble, une femme qui aurait trompé une connaissance d'un "grand" de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'est ce suspect de 22 ans qui aurait enrôlé les trois adolescents de cette même commune de Seine-Saint-Denis, selon des investigations dont l'AFP a eu connaissance.

Le majeur dit devant les enquêteurs "n'avoir rien à faire avec le terrorisme", assurant avoir été contacté sur les réseaux sociaux par quelqu'un dont il ne connaît qu'un prénom, contre 5.000 euros (dont 1.500 à se partager pour les mineurs).

"Mon client conteste avec fermeté la qualification terroriste retenue contre lui : on ne prête pas à un homme la pensée de celui qui tient l'autre bout de la chaîne", commente auprès de l'AFP son avocat Dylan Bourkab.

Les trois adolescents n'ont pu s'exécuter une première fois, repérant une patrouille policière. Deux seulement sont revenus la nuit suivante, le troisième étant placé en garde à vue entretemps pour avoir été contrôlé avec des drogues. Un pour filmer, qui a fui avant d'être interpellé plus tard, et un qui n'a pu allumer la mèche, arrêté sur le fait.

Ce quatuor a été mis en examen et écroué, avant qu'un des mineurs ne soit remis cet automne en liberté sous bracelet électronique. "Une décision logique tant au regard de son positionnement que de sa situation personnelle", exposent à l'AFP les avocats du mineur relâché, Léa Dordilly et Baptiste Bellet.

"La qualification terroriste appliquée à mon client est absurde, sa détention provisoire se prolonge uniquement en raison de la dimension internationale d'une affaire qui le dépasse", estime auprès de l'AFP Me Raphaël Kempf. Pour cet avocat d'un autre mineur, "la police et la justice françaises ont été incapables d'identifier le commanditaire présumé, laissant cette tâche aux États-Unis". Jérémy Laloum, avocat du dernier mineur, n'a pas souhaité commenter.

Pétard venu de Liège

Les suspects de Montreuil ont raconté aux enquêteurs que le pétard leur avait été livré chez le majeur par deux femmes en voiture. Il s'agit de deux Belges de 24 ans en provenance de Liège. Séparément, elles fondront en pleurs devant les enquêteurs français.

Là encore, la conductrice affirme avoir été contactée sur les réseaux pour transporter à Paris un sac dont elle dit ignorer le contenu contre "200 euros à l'aller" et "300 euros au retour". "Je ne suis pas faite pour la prison", glisse-t-elle aux enquêteurs.

L'autre déclare avoir accepté d'accompagner celle qui l'avait un temps hébergé, pour la relayer au volant de nuit, sans savoir qu'elles transportaient quelque chose d'"inflammable".

Une fois arrivées devant chez le majeur à Montreuil, ce dernier leur a demandé de l'emmener à une station essence pour remplir un bidon. Elles sont ensuite rentrées en Belgique.

Ciblées par un mandat d'arrêt européen, elles ont été remises cet été à la justice française, mises en examen à Paris et écrouées. Cette semaine, l'accompagnatrice a été remise en liberté sous contrôle judiciaire.

"Ma cliente, 24 ans, sans antécédent judiciaire, dit depuis sa première audition qu'elle ignorait tout de ce projet, et aucun élément ne la rattache à une idéologie violente", souligne auprès de l'AFP son avocat Me Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck.