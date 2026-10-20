Implantée dans le secteur de la construction biosourcée, ISOVOO a ouvert ses ateliers aux étudiants de l’IUT du Creusot. Au programme : découverte des installations, des produits conçus par l’entreprise et des différentes étapes de fabrication. Cette rencontre visait à leur donner un aperçu concret de l’activité et des compétences mobilisées dans ce domaine.



Les échanges ont également porté sur les métiers accessibles et les réalités du monde professionnel. Cette démarche permet aux étudiants de mieux cerner les débouchés liés à leur formation et d’affiner leur projet professionnel. La visite s’inscrit dans une logique de rapprochement entre le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise, en confrontant les connaissances acquises en formation aux pratiques du terrain.

Des matériaux pour la construction écologique

ISOVOO fabrique des panneaux préfabriqués associant le bois et la paille, destinés à des projets de construction pour les particuliers comme pour les professionnels. L’entreprise entend contribuer au développement de la filière bois-paille sur le territoire, en s’appuyant sur une logique d’économie circulaire.



Ces matériaux biosourcés sont présentés comme une alternative aux solutions conventionnelles issues de ressources carbonées. ISOVOO met notamment en avant leur potentiel pour réaliser des bâtiments confortables et réduire l’impact environnemental de la construction. L’entreprise souhaite également rendre ces solutions plus accessibles sur le plan économique, afin de limiter le surcoût souvent associé aux projets écologiques.