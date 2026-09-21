L’UIMM de Saône-et-Loire renforce son offre de formation au Creusot. Son nouveau site, baptisé «Les Portes de l’Industrie», doit compléter les établissements de Chalon-sur-Saône et Dijon. D’une superficie de 3 500 m², il vise à répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée dans le bassin industriel local. Près de 300 personnes pourront y être formées chaque année.



Le site accueille notamment l’école de production créée en 2024. Elle prépare chaque année 12 jeunes à un CAP en chaudronnerie industrielle et en soudage. Les autres formations, proposées du bac professionnel au master, pourront être suivies en apprentissage. Le nouveau pôle accordera aussi une place importante aux compétences numériques, avec des parcours consacrés à l’Internet des objets, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. L’UIMM a investi 8 millions d’euros dans ce projet.

Des besoins liés au renouveau industriel

Cette offre répond directement aux demandes des entreprises du territoire. Le Creusot pourrait voir apparaître 600 emplois supplémentaires d’ici 2028, alors que les employeurs recherchent notamment des profils en maintenance, usinage et soudage. Le secteur nucléaire reste un moteur important, avec le projet de nouvelle forge de Framatome, estimé à près de 600 millions d’euros.



D’autres projets industriels sont également en cours, notamment les futures usines de MCGP et de Jimmy. Les besoins concernent aussi les TPE et PME des secteurs nucléaire, aéronautique et ferroviaire qui peuvent rencontrer des difficultés pour recruter et financer les salaires et l’apprentissage dans un contexte économique incertain.