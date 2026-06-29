Trois ans seulement après sa création, LASER 2CO franchit une nouvelle étape dans son développement. L’entreprise havraise, spécialisée dans les technologies de nettoyage et de décapage laser, quitte ses premiers locaux devenus trop étroits pour s’installer rue Desmarais, au cœur des quartiers sud du Havre. Son activité repose sur une technologie permettant d’éliminer peintures, rouille, résidus industriels ou salissures sans abrasion, sans produits chimiques et avec une grande précision. Cette solution séduit un nombre croissant de clients issus de secteurs variés, allant de l’industrie aux collectivités territoriales, en passant par les particuliers. Face à l’augmentation de son volume d’activité, la société avait besoin d’un outil immobilier capable d’accompagner sa montée en puissance. Son installation dans des locaux plus adaptés doit lui permettre d’optimiser son organisation, d’accueillir de nouveaux équipements et de soutenir ses perspectives de croissance.

Locaux adaptés : un enjeu de croissance

L’évolution de LASER 2CO reflète une problématique largement partagée par les jeunes entreprises françaises en phase de croissance. À l’échelle nationale, l’accès à des locaux adaptés constitue souvent une étape décisive dans le développement des PME et des sociétés innovantes. L’immobilier d’entreprise ne représente plus seulement une question logistique, mais un véritable facteur de compétitivité permettant d’augmenter les capacités de production, d’améliorer les conditions de travail et de préparer les recrutements futurs.