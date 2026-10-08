Situé rue de l’Arbalète, en plein centre-ville d’Autun, l’ancien hôtel Saint-Louis et de la Poste s’étend sur près de 1 800 m². Inoccupé et fortement dégradé, le bâtiment nécessite d’importants travaux avant toute nouvelle utilisation. Les premières interventions devront notamment concerner le clos et le couvert, ainsi que plusieurs opérations de sécurisation et de sauvegarde.



La Ville considère ce site comme un élément important de la revitalisation du centre. Sa réhabilitation figure parmi les enjeux du programme Action Cœur de Ville 2. Une étude réalisée avec la Banque des Territoires sur les besoins en hébergements touristiques alimente également la réflexion. L’objectif est notamment d’étudier la possibilité d’y développer une nouvelle offre d’hébergement.

Un portage foncier prévu sur six ans

Depuis plus d’un an, la municipalité cherche à faire émerger un projet de reprise. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé afin d’identifier des porteurs de projets. La démarche a déjà permis de recueillir une offre d’intention pour la transformation du bâtiment.



Pour poursuivre les études et éviter une dégradation supplémentaire du site, la Ville souhaite mettre en place un portage foncier avec l’Établissement public foncier Doubs Bourgogne-Franche-Comté. Celui-ci pourrait devenir temporairement propriétaire du bien et en assurer la gestion. La durée envisagée est de six ans, avec une adaptation possible selon l’avancement du projet.



Cette période doit permettre de réaliser les diagnostics, études, travaux de sécurisation et interventions de conservation nécessaires. La Ville continuera parallèlement à rechercher des financements et des subventions. Le projet doit ainsi préciser progressivement la future destination du bâtiment, avec la possibilité de renforcer l’offre touristique et l’attractivité du centre-ville d’Autun.