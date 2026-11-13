L'ambition de Somme 2050 est de construire, avec les habitants et l’ensemble des acteurs locaux, une vision partagée de l’avenir de la Somme et préparer les choix qui façonneront le territoire de demain. «Nous sommes des élus et notre rôle n’est pas seulement d’être des gestionnaires d’aides et de subventions. Nous devons préparer l’avenir maintenant, l’envisager, esquisser ses contours et proposer un dessein à plus longue échéance et pas si lointaine en réalité. Nous allons construire, avec les Samariens, une vision partagée d’un futur que nous voulons désirable et inspirant pour notre département à l’horizon 2050. Il sera le fil conducteur d’une mobilisation plus efficiente de nos politiques publiques», invite Christelle Hiver, présidente du Conseil départemental.

Un travail important a déjà été mené : feuille de route de la transition écologique 2030, stratégie «Vallée de Somme, Vallée idéale», schéma départemental des solidarités 2023-2028, stratégie sur le vieillissement, démarche « Ecoles d’avenir ». Il y a également les projets de territoire que les intercommunalités mettent progressivement en place et les données et travaux scientifiques disponibles auprès des partenaires que sont UPJV, GIEC régional, Agence Hauts-de-France 2040.

Du diagnostic à la consultation citoyenne

«Dans la forme il ne s’agira pas d’une démarche descendante, dépassée et improductive mais bien d’une démarche partagée et participative. C’est en effet le meilleur moyen de faire dialoguer des experts thématiques, des acteurs du territoire, des élus et des citoyens pour en ressortir des éléments crédibles et exploitables». Cinq défis seront discutés : préserver les ressources et le patrimoine naturels, adapter le territoire au changement climatique ; grandir, apprendre et s'épanouir ; bien vieillir et accompagner l'autonomie ; habiter et vivre dans un territoire accessible et agréable et développer l'activité, l'emploi et l'attractivité du territoire.

Communes, intercommunalités, scientifiques, partenaires institutionnels, associations et habitants seront associés à cette réflexion. Ateliers, consultations numériques et rencontres de proximité permettront de croiser les expertises et les expériences de terrain. Somme 2050 débute dès maintenant avec une phase de diagnostic jusqu’à la consultation citoyenne au 2ème trimestre 2027. La restitution des travaux sera faite en octobre prochain.