Implantée depuis de nombreuses années sur les Grands Boulevards à Marcq-en-Barœul, La Flandre Assurances a souhaité faire évoluer son siège social afin de disposer d'espaces adaptés à ses enjeux de développement et aux nouvelles attentes de ses collaborateurs. Cette opération illustre l'expertise d'AVENTIM dans la conception d'immeubles qui concilient les besoins du preneur principal, les attentes de ses équipes et l'animation du quartier. Pensé dans cette logique, le projet associera des bureaux et des cellules commerciales en rez-de-chaussée afin d'apporter de nouveaux services aux habitants et aux usagers. Situé à proximité immédiate du tramway, il bénéficiera également d'une excellente accessibilité, avec un accès direct aux gares.

Un bâtiment conjugant attractivité et efficacité énergétique

Les deuxième et troisième étages du futur bâtiment seront entièrement occupés par l'entreprise, représentant près de la moitié des surfaces développées. «Ce projet, réalisé avec l'appui de nos actionnaires, accompagne la croissance de Flandre Assurances et les ambitions de développement que nous portons pour les années à venir. Il nous permet de maintenir notre ancrage historique à Marcq-en-Barœul tout en offrant à nos équipes un environnement de travail plus performant, plus confortable et mieux adapté aux évolutions de nos métiers. Notre objectif est de favoriser les échanges, la collaboration et le partage entre les équipes afin de renforcer notre réactivité et la qualité de service apportée à nos clients. Nous avons souhaité nous inscrire dans un bâtiment qui conjugue qualité d'usage, efficacité énergétique et attractivité pour nos collaborateurs» déclare Vianney Blouin, Président de La Flandre Assurances.

Parmi les partenaires maîtrise d'oeuvre, on retrouve : Architecte : GBL Architectes ; Paysagiste : Agence Land ; Economiste : LTA ; BE FLUIDES : Buscot Ingénierie ; BE GO : Ramery Ingénierie ; BE BOIS : Ingébois ; BE VRD : Profil ; DET/OPC : PROJEX ; Bureau de contrôle & SPS : Alpes Contrôles