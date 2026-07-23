Le festival Baie sonore revient pour la deuxième édition en baie de Somme et plus particulièrement à Cayeux-sur-Mer, au 640 rue du Moulin. Concerts émergents, DJ sets, ateliers environnement, jeux picards… il entend rester un festival humain et responsable, pensé pour rassembler toutes les générations. Train, covoiturage ou vélo… des solutions de transports alternatives sont mises en avant par les organisateurs.



Cette édition se déroule sur quatre jours. Ce jeudi soir à 22 heures, diffusion sur grand écran de «Bohemian Rhapsody», film biographique britannico-américain réalisé par Bryan Singer, qui raconte l’histoire du groupe de rock Queen. Le vendredi, à partir de 18 h 25, les artistes suivants se produiront : BIMP, Jeannette & Maj, Edgär, Mercure Nitro et Birrd. Le samedi, la fête se poursuivra jusqu’au bout de la nuit avec Gisèle, Copycat, Liv Del Estal, Juste Shani, Louise Petrouchka, Olyn Two et Mon Cher Guy, dont la prestation est annoncée à 2 h 35… A noter, les prestations de DJ Mat Wallace entre chaque concert.

La journée du dimanche, en don libre, sera consacrée aux ateliers. Avec l’association association Kokiproko chacun apprendra à reconnaître les coquillages échoués sur les plages de la Baie de Somme. L’association SOS laisse de mer transformera les déchets en œuvres d'art pour sensibiliser à la protection du littoral. La baie de Somme est labellisée Grand site de France. Le festival est l’occasion de découvrir ses richesses et les bonnes pratiques pour préserver ce site naturel exceptionnel. Jeux picards et boom des enfants complèteront cette dernière journée. Côté restauration : burgers, moules, produits locaux, glaces et planches à partager… attendent les festivaliers.