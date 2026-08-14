Au moins huit ouvriers ont été tués et cinq autres sont portés disparus après une fuite de gaz toxique vendredi à bord d'un navire dans un chantier de démolition navale situé dans le sud du Bangladesh, a indiqué la police.

L'accident s'est produit à Chittagong, la grande ville portuaire du Bangladesh, sur le chantier de démolition et de recyclage naval de Ferdous Steel.

L'entreprise avait acheté ce navire qui avait auparavant été utilisé pour le transport de gaz naturel liquéfié (GNL).

Huit personnes sont mortes et les recherches se poursuivaient pour retrouver les ouvriers portés disparus, a indiqué à l'AFP le haut responsable de la police Abdul Kuddus Chowdhury.

Une enquête a été ouverte et "les autorités ont ordonné un audit de ce chantier", a-t-il précisé.

Il a déclaré que le site était répertorié comme un chantier de recyclage naval écologique et conforme à la réglementation.

Selon le responsable des pompiers, Md Towfiqul Islam Bhuiyan, les procédures de sécurité semblent ne pas avoir été respectées, le navire ayant dû être totalement débarrassé de tout gaz avant le début des opérations de découpe.

"Les responsables du chantier n'ont pas suivi les instructions. Les ouvriers qui ont été exposés aux gaz sont morts, tandis que ceux qui se trouvaient plus loin ont survécu", a déclaré M. Bhuiyan à l'AFP.

"Nous avons récupéré trois corps sur place et avons vu plusieurs personnes allongées inconscientes au sol. Elles ont été transportées dans un hôpital de Chittagong", a-t-il précisé à l'AFP.

Des témoins ont déclaré avoir entendu des cris provenant de l'intérieur du chantier de démolition et avoir vu des ouvriers emmener certains des blessés à l'hôpital.

"Que vais-je devenir désormais ?", se demandait en larmes Bhoumika Jaladas, enceinte de huit mois, qui a perdu son époux, Palash Jaladas, dans l'accident.

Le secteur de la démolition navale fait vivre directement des dizaines de milliers de personnes dans la région portuaire de Chittagong, sur les rives du golfe du Bengale.

C'est l'un des plus grands pôles de démantèlement de navires au monde.

Depuis des années, le secteur est dans le viseur des organisations de défense des travailleurs et de l'environnement, qui dénoncent des normes de sécurité insuffisantes et des conditions de travail précaires.