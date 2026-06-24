À l’occasion des Olympiades de l’Emploi organisées au gymnase de la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc, le CFA Européen Louis Prioux a participé à une matinée placée sous le signe de l’insertion professionnelle et de la découverte des métiers. L’événement tenu le 18 juin a rassemblé des jeunes en recherche d’orientation, des entreprises, des centres de formation et plusieurs partenaires institutionnels du territoire. Le principe repose sur la pratique d’activités sportives collectives telles que le badminton, le flag football, le Poull-Ball ou encore le tchoukball afin de favoriser les échanges entre participants. Cette approche permet de valoriser les qualités comportementales recherchées par les employeurs, notamment l’esprit d’équipe, l’adaptabilité, la communication et la capacité à coopérer. Pour le CFA Louis Prioux, cette présence constitue également l’occasion de faire connaître ses formations et de présenter les débouchés offerts par l’apprentissage auprès des jeunes du Sud meusien.

Recrutement : les savoir-être deviennent stratégiques

À l’échelle nationale, les compétences comportementales, ou «soft skills», prennent une place croissante dans les critères de recrutement. Confrontées à des tensions persistantes sur le marché de l’emploi, de nombreuses entreprises recherchent désormais des profils capables de s’adapter rapidement, de travailler en équipe et d’évoluer dans des environnements professionnels en mutation. Dans ce contexte, les initiatives associant sport, emploi et formation se développent partout en France afin de mettre en lumière ces aptitudes dans des situations concrètes. Cette évolution reflète une transformation des pratiques de recrutement, où les savoir-être deviennent parfois aussi déterminants que les compétences techniques. Ces formats innovants contribuent ainsi à rapprocher les besoins des employeurs des compétences disponibles sur les territoires.