À quelques semaines de l'événement, la municipalité de Bar-le-Duc recherche les exposants qui animeront son marché artisanal 2026. Organisée sur deux journées, la manifestation entend réunir un large éventail de professionnels représentant les métiers de l'artisanat, de la création et de la production locale. Les candidats intéressés doivent transmettre leur dossier avant le 20 juin, accompagné des pièces administratives requises. Au-delà de sa dimension festive, ce rendez-vous constitue un outil de développement économique pour le territoire. Il permet aux artisans et producteurs de bénéficier d'une visibilité accrue auprès du grand public, de promouvoir leurs réalisations et de développer leur activité commerciale. La mise en avant des savoir-faire locaux répond également à une volonté de renforcer l'identité territoriale et de soutenir les petites entreprises qui contribuent à la vitalité économique du Barrois.

Revitaliser les centres-villes par l’artisanat

À l’échelle nationale, ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large de revitalisation économique des centres-villes et de soutien aux très petites entreprises, particulièrement exposées aux effets conjugués de la concurrence numérique, de la hausse des coûts de production et des difficultés de transmission. Dans de nombreux territoires, les marchés artisanaux sont désormais intégrés aux politiques locales de développement économique comme des outils de création de flux commerciaux et de consolidation du tissu entrepreneurial de proximité. Ils permettent de maintenir une activité économique dans les cœurs urbains, de soutenir des emplois non délocalisables et de favoriser la circulation de revenus au sein des économies locales. Pour les collectivités, l’enjeu dépasse la simple animation événementielle : il s’agit de préserver un écosystème de petites entreprises essentielles à la résilience économique des territoires.