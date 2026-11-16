Cette friperie géante proposera une vente de vêtements et d’objets d’occasion, avec un nouvel espace consacré aux jouets, aux jeux et aux livres. L’événement entend encourager le réemploi et offrir aux habitants une alternative économique pour leurs achats, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Une offre de seconde main élargie aux familles

Après une première édition organisée l’année précédente, «Shop tes Fripes» revient avec une sélection plus diversifiée. En complément des vêtements et objets d’occasion, les visiteurs pourront trouver des jouets, des jeux et des livres. Cette extension permet de toucher un public familial plus large et de favoriser la circulation des biens encore utilisables sur le territoire.

Des associations locales mobilisées autour du réemploi

Plusieurs associations et collectifs participeront également à cette journée en proposant des ateliers créatifs et des animations gratuites pour tous les âges. Parmi les structures annoncées figurent Meuse Nature Environnement, De Graine en Graines, l’association AMIE, Repair Café-Réparabar, Brodi&Press ainsi que les centres socioculturels de Bar-le-Duc.

Au-delà de la vente, cette manifestation met en avant les acteurs locaux engagés dans le réemploi, la réparation et les pratiques de consommation responsables. Elle contribue ainsi à valoriser les initiatives associatives et à sensibiliser les habitants à la réduction des déchets.