Portée avec les acteurs* du bâtiment et des travaux publics, France Travail et le réseau pour l’emploi, cette opération réunira plus de 330 événements en physique et en digital partout dans la région : job dating, visites d’entreprises, immersions professionnelles, ateliers, webinaires et rencontres avec les recruteurs.

Avec plus de 1,7 million de salariés et 240 000 établissements (Insee, 2023), le bâtiment et les travaux publics (BTP) représentent 3% des offres d’emploi au niveau national au premier trimestre 2026. Sur un an, environ 108 500 postes ont été proposés dans le secteur, dont 76% en CDI (juin 2026), témoignant d’un niveau de recrutement qui reste important. Par ailleurs, l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2026 faisait état de près de 140 000 projets de recrutement dans le secteur de la construction, dont 65% jugés difficiles à pourvoir. Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de ralentissement du marché du travail. Si le BTP n’échappe pas à cette tendance, les tensions demeurent néanmoins particulièrement fortes sur certains métiers. C’est notamment le cas des couvreurs (79,7% de recrutements jugés difficiles), des ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (73,4%), des conducteurs de travaux et chefs de chantier non-cadres (73,0%), des maçons qualifiés (70,9%) ou des plombiers-chauffagistes (68,9%).

Retrouvez les autres événements organisés sur cette semaine sur : https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenements. (Cliquez sur Opérations : « les métiers du BTP» et choisissez un département)

*Partenaires et acteurs mobilisés : L’Union Nationale des Missions Locales, Cheops – Conseil national Handicap & Emploi des Organismes de Placements Spécialisés – réseau des Cap emploi, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), la Chambre Nationale de l’Artisanat des Travaux Publics, des Paysagistes et des activités connexes (CNATP), la Fédération SCOP BTP, Constructys et le CCCA-BTP, la Société du Canal Seine Nord.