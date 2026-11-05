BayWa r.e. et la SEM Energies Hauts-de-France annoncent la signature d’un partenariat autour du projet agrivoltaïque de Thennes, dans la Somme. À travers une prise de participation de 30 % au capital de Thennes Energies, société portant le projet, la SEM devient partie prenante de sa gouvernance et accompagnera BayWa r.e. dans les prochaines étapes de son développement. Cette entrée au capital intervient à un moment clé pour le projet : le dépôt de la demande de permis de construire est prévu courant octobre 2026, dans la foulée de la signature du partenariat.

Ancrage territorial du projet

Outil d’investissement régional, la SEM Energies Hauts-de-France accompagne le déploiement des énergies renouvelables dans la région. Elle intervient notamment en apportant son expertise technique, financière et juridique et peut devenir actionnaire de long terme des sociétés portant les projets. Son ambition : mettre l’énergie au service des territoires et contribuer concrètement à la stratégie régionale de transition énergétique. Son entrée au capital de Thennes Energies lui permettra de suivre directement le développement du projet et de participer à sa gouvernance.

«L’entrée de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de Thennes Energies nous permet de faire bénéficier le projet de sa connaissance fine du territoire et de ses acteurs, tout en l’associant directement à sa gouvernance. Au-delà de Thennes, cette première collaboration pose les bases d’un partenariat de long terme pour développer ensemble de nouveaux projets d’énergies renouvelables dans les Hauts-de-France» a témoigné Renaud Chevallaz-Perrier, Président de BayWa r.e. France. De son côté, Frédéric Motte, président de la SEM Energies Hauts-de-France, a commenté : «La transition énergétique ne peut réussir que si elle se construit avec les territoires. En prenant part au projet agrivoltaïque de Thennes, la SEM Energies Hauts-de-France joue pleinement son rôle : faire le lien entre ambition régionale, acteurs locaux et porteurs de projets pour transformer la transition énergétique en réalisations concrètes. Aux côtés de BayWa r.e., nous voulons faire de ce projet un exemple d’énergie renouvelable utile au territoire, et ouvrir la voie à de nouvelles coopérations en Hauts-de-France».