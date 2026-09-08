Depuis les annulations des élections municipales des communes de Bazancourt et Grandfrenoy, par le tribunal administratif, une délégation spéciale a été nommée pour gérer les affaires courantes des communes, jusqu’à l’organisation d’un nouveau scrutin.

Dans les différentes communes, cette délégation spéciale se compose, à Bazancourt, de Hugo Ruiz, élève de l’Institut national du service public, en stage à la préfecture de l’Oise, François Dumars, ancien maire de Songeons et Emily Lacaze, directrice des affaires juridiques au conseil départemental de l’Oise. À Grandfresnoy, cette délégation spéciale se compose de Julia Nuon, cheffe du bureau de l’animation territoriale à la sous-préfecture de Compiègne, Claude Lebon, ancien maire de la de Saint-Sauveur et Anne-Sophie Badoual, secrétaire générale de la sous-préfecture de Compiègne.

De nouvelles élections

La préfecture de l'Oise annonce de nouvelles élections municipales partielles intégrales qui auront lieu les dimanches 27 septembre (premier tour) et 4 octobre 2026 (second tour). Les dépôts de candidature pour le premier tour devront être effectués du 7 au 10 septembre, à la préfecture de l'Oise pour la commune de Bazancourt et à la sous-préfecture de Compiègne pour la commune de Grandfresnoy. Quant aux dépôts de candidature pour le second tour, ils devront se faire les 28 et 29 septembre, aux mêmes endroits.







