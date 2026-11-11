À Beaune, la 166e vente aux enchères des Hospices s’annonce comme un rendez-vous placé sous le signe de la solidarité. La célèbre « Pièce des Présidents », un Clos de Vougeot Grand Cru, sera vendue au profit de la lutte contre les maladies rares. Trois personnalités engagées animeront cette édition aux côtés du commissaire-priseur : la comédienne Mélanie Doutey et le duo humoristique Éric Judor et Ramzy Bedia.

Éric et Ramzy soutiendront l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA), dont ils sont les parrains. Créée en 1985 et reconnue d’utilité publique depuis 1991, l’association se mobilise aux côtés des personnes atteintes de la maladie de Charcot, de leurs proches aidants, des professionnels de santé et des chercheurs. Cette maladie neurologique invalidante et incurable demeure un important enjeu médical et humain.

Mélanie Doutey s’engagera, pour sa part, aux côtés de DEBRA France, association consacrée à l’épidermolyse bulleuse. Cette maladie génétique rare de la peau touche environ 3 000 personnes en France, dès la naissance. Les personnes atteintes sont communément appelées les « enfants papillon ». Leur peau extrêmement fragile se décolle au moindre frottement, provoquant des bulles et des plaies douloureuses, difficiles à cicatriser et fréquemment récidivantes.

À travers cette vente exceptionnelle, les Hospices de Beaune souhaitent associer leur tradition viticole à la lutte contre les maladies rares. La Pièce des Présidents sera vendue au profit des deux causes défendues par l’ARSLA et DEBRA France.