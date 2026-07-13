En mai dernier, Areas France a mené une campagne de recrutement d'ampleur pour les cinq sites de restauration qu’elle gère sur l’aéroport de Beauvais-Tillé. Objectif : renforcer les équipes en place pour la période estivale et préparer l'arrivée de trois enseignes. Une quinzaine de CDD ont été signés pour l'été et quinze autres postes ont été pourvus pour accompagner l'ouverture de Paul le Café, Rossopomodoro et Deli&Cia. Ces trois points de vente viennent enrichir l'offre de restauration de l'aéroport.

Polyvalence et opportunités pour les étudiants

«Pour la cuisine, il fallait un peu d'expérience, mais 80 % de nos recrutements concernent des personnes sans compétences en restauration», explique Malek Ould Youcef, directeur d’exploitation des sites Areas au sein de l'aéroport de Beauvais. Vendeurs, serveurs, manutentionnaires, agents de production culinaire et commis de cuisine… les postes sont variés. «Il faut être polyvalent» résume le directeur, qui mise sur l'accompagnement et un management bienveillant. Cette polyvalence se double d'une mobilité interne assumée : l'an dernier, le directeur a réorganisé le management entre les points de vente. «Aujourd'hui, si le manager d'un pôle est absent, quelqu'un d'autre peut superviser en respectant le cahier des charges de chaque marque», se félicite-t-il.

Une souplesse organisationnelle qui s'appuie sur une équipe aux profils variés, à commencer par les étudiants, pour qui la saison estivale est une occasion à part. Victor Coulombelle, étudiant en master, a retrouvé son poste pour la deuxième année consécutive. «Cela nous permet de travailler, de rencontrer du monde et de progresser en anglais», confie-t-il. D'autres s'inscrivent dans la durée. Arrivé il y a trois ans par le bouche à oreille, Noël Cels s’épanouit pleinement. «Je suis content de me lever le matin et de partir travailler, et même quand mon service est terminé, je reste donner un coup de main», confie-t-il.

Une offre renouvelée au service de l'expérience voyageur

Avec Paul le Café, valeur sûre déjà identifiée des voyageurs, Rossopomodoro et ses produits italiens frais, et Deli&Cia, repensé autour d'une offre végétarienne, vegan ou label rouge, Areas ambitionne de renouveler l'expérience proposée aux passagers. «On veut que cela tourne comme un bon restaurant, où chacun trouve un produit à son goût», résume Malek Ould Youcef.

Le directeur évoque une démarche d'amélioration continue : les premiers mois servent de test, à l'image des tiramisus maison, dont la production a dû tripler face au succès rencontré. Cette exigence répond aussi à la diversité des voyageurs. «Un aéroport, c'est le carrefour du monde : il faut prendre en compte toutes les nationalités, toutes les croyances», souligne-t-il. Au total, Areas emploie 90 salariés sur la plateforme, contre 24 en 2018, et devrait atteindre 95 collaborateurs dès l'ouverture de Deli&Cia.