la CCI Hauts-de-France organise, le 1er décembre 2026, un atelier gratuit destiné aux futurs entrepreneurs souhaitant créer ou reprendre une entreprise à Beauvais. Limité à 15 participants pour favoriser les échanges, cet événement propose un programme complet pour guider les porteurs de projets à travers les différentes étapes essentielles.





Les participants pourront explorer des thèmes variés, tels que les leviers de la réussite, l'adéquation entre l'idée et le projet, ainsi que l'élaboration du business model, incluant des éléments comme l'étude de marché et le mix-marketing. Un accent particulier sera mis sur la reprise d'entreprise, les aspects juridiques, sociaux et fiscaux, ainsi que sur le financement et les aides disponibles.





À l'issue de l'atelier, chaque participant aura la possibilité d'effectuer un bilan entrepreneurial avec un conseiller pour affiner son projet et bénéficier d'un accompagnement personnalisé.