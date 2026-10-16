La Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oise et l’Urssaf Picardie organisent, le 12 novembre prochain, une matinée d’échanges à Beauvais. Intitulée « Entreprises & Urssaf : changeons de regard », cette rencontre permettra aux participants de mieux connaître les missions de l’Urssaf et d’échanger directement avec ses équipes.

Un programme riche en échanges

La matinée débutera à 8 h 30 par un café d’accueil. À 9 h, Philippe Bernard, président de la CCI Oise, et Maxence Baey, président de l’Urssaf Picardie, ouvriront la rencontre. Les échanges porteront d’abord sur les missions et les chiffres clés de l’Urssaf. L’accompagnement des entreprises en difficulté sera également abordé, notamment la manière dont l’organisme aide les entrepreneurs à sécuriser leur activité.

À partir de 10 h, les participants pourront en apprendre davantage sur le déroulement d’un contrôle Urssaf, les voies de recours et les dispositifs d’accompagnement. La « visite conseil » sera également présentée, avec le témoignage d’une entreprise ayant bénéficié de ce dispositif. Par ailleurs, un temps d’échanges est prévu à 10 h 30. Les entreprises pourront alors interroger directement les équipes de l’Urssaf et obtenir des réponses à leurs questions. La matinée sera clôturée par la signature d’une convention entre la CCI Oise et l’Urssaf Picardie.

Les personnes souhaitant y participer sont invitées à remplir le formulaire d’inscription, disponible en ligne via le site internet dédié.



