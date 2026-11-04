Cette année, La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe soutient dix projets environnementaux consacrés à la santé des enfants. Baptisé «Agir sur l’environnement pour la santé des enfants» - dans le cadre de son initiative «VERT L’AVENIR !» 2026 - cet appel à projets vise à soutenir les organismes qui œuvrent concrètement pour l’environnement et des générations futures. Et cet appel à projets a récompensé dix projets dans la région Hauts-de-France.

La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe a choisi de dédier son dernier appel à projets environnemental à la santé des enfants car ce sujet constitue un enjeu majeur de société. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alerte d'ailleurs sur l’exposition des plus jeunes aux facteurs environnementaux à l’origine de nombreuses pathologies (développement des allergies, maladies respiratoires…). «Cet appel à projets nous permet de soutenir des initiatives concrètes et engagées qui agissent au plus près des besoins des enfants et de leurs familles. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner dix acteurs du territoire dans la réalisation de leurs projets et de contribuer, à notre échelle, à construire un avenir plus favorable pour les générations futures. Bravo aux lauréats», exprime Laurence Pavie, Déléguée Générale de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe.

La Ligue de l’enseignement de l’Oise lauréate

Dans cet appel à projets, La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe soutient des travaux de végétalisation pour le bien-être, la sensibilisation et la santé globale de l’enfant. C'est dans ce cadre que La Ligue de l'enseignement de l’Oise est récompensé par un chèque de 15 000 euros.



Association d’éducation populaire qui agit en faveur de l’émancipation, de l’éducation, de la solidarité et du développement des territoires, La Ligue de l'enseignement de l’Oise développe et accompagne des actions à destination des enfants, des jeunes, des familles et des habitants, en s’appuyant sur une démarche de coopération avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels.



Le projet soutenu «L’Ilot Vert- Grandir au naturel» a pour ambition de créer, à Méru et Beauvais, deux sites pilotes pour expérimenter une nouvelle approche de la petite enfance, associant santé

environnementale, contact avec la nature, économie circulaire.



