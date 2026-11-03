Le harcèlement scolaire est l'un des sujets cruciaux, dans un contexte où la santé mentale et le bien-être des jeunes constituent une enjeu majeur. Dans ce sens, la Région Hauts-de-France, en coordination avec les Autorités académiques Hauts-de-France et en partenariat avec la Ville de Beauvais et l’association e-Enfance/3018, réunira des jeunes, des professionnels et des associations, le 4 novembre à l'Hôtel de Ville de Beauvais, lors de la troisième édition des Assises régionales de la lutte contre le harcèlement scolaire, par ailleurs organisée à la veille de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

«Depuis plusieurs années, la Région Hauts-de-France s’engage aux côtés des établissements, des professionnels et des jeunes pour renforcer la prévention et la lutte contre toutes les formes de harcèlement scolaire», explique la Région. L'objectif de ces assises est d'expliquer, de prévenir, de repérer et d'agir face aux situations de harcèlement en croisant des témoignages et des regards de professionnels autour des moyens de compréhensions et d'actions.

Sensibilisation des conducteurs de cars scolaires au harcèlement

Pour aller plus loin dans cette lutte contre le harcèlement scolaire, la Région Hauts-de-France, en partenariat avec l'association e- Enfance/3018, a lancé une initiative unique en France : sensibiliser spécifiquement des conducteurs de cars scolaires. «Parce que le harcèlement ne s'arrête pas aux portes des établissements scolaires, la Région Hauts-de-France renforce la prévention dans les différents espaces du quotidien des jeunes», explique la Région.

L'enjeu de cette sensibilisation aux conducteurs est de taille : chaque jour, ces conducteurs accompagnent près de 200 000 élèves dans leurs déplacements à travers les Hauts-de-France. «Au contact quotidien des jeunes, ils occupent une place particulière pour être témoins de certaines situations, en repérer les premiers signaux et orienter les élèves qui en auraient besoin», explique encore la Région.

Afin de permettre au plus grand nombre de suivre les échanges, les Assises seront également diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Région Hauts-de-France.