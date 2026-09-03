Le chantier du pont Saint-Jean et de la future passerelle Saint-Symphorien arrive à une phase importante. Alors que les culées de l’ouvrage sont désormais entièrement achevées, les travaux vont se poursuivre avec l’installation de la structure principale de la passerelle.

Des poutres de 25 mètres à installer

Cette nouvelle phase prévoit la mise en place de poutres préfabriquées destinées à constituer la future passerelle. Longues de 25 mètres, ces pièces seront transportées jusqu’au chantier par convoi exceptionnel.

Elles seront ensuite soulevées au-dessus du Thérain à l’aide d’une grue de forte capacité. L’opération permettra de positionner les poutres avec précision sur leurs appuis. Cette intervention constitue l’une des dernières phases du chantier.

Une fermeture temporaire de la circulation

La réalisation de cette opération nécessite toutefois une interruption temporaire de la circulation afin d’assurer la sécurité des riverains et des usagers pendant les travaux.

Ainsi, une partie des boulevards Aristide Briand et Saint-Jean, ainsi que de la rue Desgroux, sera fermée à la circulation générale, à l’exception des riverains. La fermeture débutera le mercredi 9 septembre 2026 à 00h01 et se poursuivra jusqu’au jeudi 10 septembre à 23h59.

Pendant cette période, un itinéraire de déviation sera mis en place. Les automobilistes devront emprunter le boulevard de Normandie, puis la rue de Bretagne, la rue Angrand Leprice et la rue Molière pour contourner la zone concernée par les travaux.