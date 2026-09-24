



Beauvais se prépare à vivre un week-end placé sous le signe du mystère et de l’élégance avec la 7e édition des Beauvénitiennes, organisée les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026. À cette occasion, la ville revêtira ses plus beaux habits d’apparat et invitera petits et grands à un voyage féerique au temps des grands carnavals vénitiens. Costumes somptueux, masques énigmatiques et déambulations poétiques transformeront les rues et les parcs beauvaisiens en une véritable scène à ciel ouvert.





Un week-end aux couleurs du carnaval vénitien





Le samedi, les festivités débuteront à 10 heures dans le centre-ville. Les visiteurs pourront découvrir des personnages costumés au détour des rues du centre-ville et sur la place Jeanne-Hachette. À 17 heures, cette même place accueillera le grand défilé des Beauvénitiennes, avec une présentation détaillée des costumes portés par les participants. Ce rendez-vous offrira au public l’occasion d’admirer des costumes raffinés dans une atmosphère féerique.





Le dimanche, à partir de 15 heures, les déambulations se poursuivront dans le cadre verdoyant du parc Marcel-Dassault. Cette escapade bucolique permettra de suivre les costumés à travers l’ensemble du parc et de photographier leurs tenues spectaculaires. Un moment idéal pour immortaliser ces créations en photo. Entièrement gratuit et ouvert à tous, l’événement promet un voyage hors du temps pour petits et grands. Les différents rendez-vous investiront ainsi le centre-ville, la place Jeanne-Hachette et le parc Marcel-Dassault durant tout le week-end.







