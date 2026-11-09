«Entrepreneurs, salariés, indépendants, acteurs économiques et institutionnels sont invités à faire émerger des solutions pour l’économie et pour le pouvoir d’achat dans l’Oise», tel est l'objectif des Entrepreneurs Oise pour cette Grande Consultation des Entrepreneurs.

Cette rencontre aura lieu le 10 décembre 2026 à 18h30, à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, s'inscrivant dans une mobilisation nationale de plus de 100 réunions partout en France. Elle est ouverte, sur inscription, aux entrepreneurs adhérents ou non, aux salariés, aux indépendants, aux acteurs économiques et institutionnels et, plus largement, à tous ceux qui souhaitent contribuer à la réflexion. L’objectif ? «Partir des réalités du terrain pour faire émerger des solutions concrètes. Il ne s’agit pas de dresser une liste des problèmes. Les difficultés vécues par les entreprises et les actifs seront naturellement au cœur des échanges, mais comme point de départ d’une queston simple : quelles solutions peut-on proposer ?», exprime les Entrepreneurs Oise.

Donner la parole au terrain

Cette grande rencontre économique entend faire émerger des propositions venant du terrain, car depuis quelques années, les entrepreneurs ne cessent de mettre en avant les décisions politiques qui ne correspondent pas aux réalités vécues. Dans un contexte économique complexe dans lequel les dirigeants ont le moral en berne, Les Entrepreneurs Oise ont décidé d'agir, notamment à quelques mois de l'élection présidentielle, aux forts enjeux.

Cette consultation se veut dynamique : pendant 90 minutes, les participants seront invités à échanger autour de plusieurs des thématiques nationales de la Grande Consultation, notamment : créer davantage de richesse, finances publiques et modèle social et grandes transitions : des opportunités.

Relancer l'économie

Une séquence sera également consacrée à une réalité particulièrement structurante pour l’économie du territoire : Relancer l’économie par le pouvoir d’achat. Les échanges seront organisés autour de questions ouvertes et de prises de parole de la salle. Les participants qui le souhaitent pourront également déposer leurs propositions directement sur la plateforme de la Grande Consultation.

«Nous connaissons les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs de notre territoire. Mais notre ambition n’est pas d’en faire une nouvelle liste. Nous voulons nous demander collectivement ce qui doit changer et surtout ce que nous proposons concrètement. Les entrepreneurs connaissent le terrain, prennent des décisions et trouvent chaque jour des solutions. Les Entrepreneurs sont la solution», exprime Stéphane Leterrier, président des Entrepreneurs Oise.



