C'est devenu rendez-vous incontournable à Beauvais mais aussi dans le monde associatif et étudiant. Créé en 1995, l'événement Les Ovalies UniLaSalle est un projet associatif et solidaire porté par 84 étudiants bénévoles de 4e année d'UniLaSalle, devenu le plus grand tournoi de rugby universitaire à but solidaire d'Europe. Ainsi, durant deux jours, plus de 1 000 joueurs représentant des dizaines d'universités et de grandes écoles venues de France et de plusieurs pays européens s'affrontent lors de différents tournois de rugby.

Pour cette 31e édition, les membres de l’organisation se sont réunis pour offrir aux associations soutenues le fruit de plusieurs mois de travail. Entre 300 et 400 personnes ont été présentes et pour la première

fois, la cérémonie s’est tenue au cinéma CGR de Beauvais, et non à la mairie. Un film retraçant les coulisses des Ovalies et les 18 mois de préparation a été projeté à cette occasion.

Trois associations ont été choisies : RoseUp, Les agriculteurs ont du cœur et Rugby French Flair et au total, ce sont 90 000 euros leur ont été reversés, un montant identique à celui de l’édition précédente, «preuve de la constance de l’engagement des étudiants et de la fidélité du public», exprime l'association.

Un événement d'ampleur

Les Ovalies d'UniLasalle sont un projet impactant pour les étudiants. Car pendant plus d’un an et demi, les étudiants des Ovalies UniLaSalle ont travaillé ensemble, réparti les missions et pris de véritables responsabilités pour mener à bien un projet d’envergure. Leur travail a abouti à deux jours de tournois qui ont réuni, cette année, 174 matchs disputés plus de 7 000 visiteurs par jour. «Un événement de cette ampleur est pour ces étudiants une expérience concrète de gestion de projet, de travail en équipe et d’engagement collectif», note l'association.

Désormais, la 32e édition des Ovalies est en préparation. Emeline Dechamps est la nouvelle présidente des Ovalies UniLaSalle, déjà prête : «Nous prenons le relais en ayant pleinement conscience de la responsabilité que cela représente».



