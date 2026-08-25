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Beauvais : plus de deux millions de brosses à dents vendues en 2026 pour la Brosserie Française

Les brosses à dents "Parti prix" fabriquées par la Brosserie Française, installée à Beauvais, se sont vendues à plus de deux millions d'exemplaires dans les grandes surfaces, depuis le début de l'année. Un succès pour cette entreprise estampillée "made in France" qui vend des produits éco-responsables de qualité à prix accessible.

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© Brosserie Française

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 25 août 2026 - Mis à jour le 25 août 2026

Les brosses à dents «Parti Prix» de la Brosserie Française, proposées à moins d'un euro, rencontrent un très vif succès. Lancées en juillet 2024 pour la première fois au sein de la grande distribution, ces brosses à dents ont été vendues à deux millions d'exemplaires depuis le début de l'année 2026, alors même que l'objectif premier était d'atteindre un million de produits vendus. 

Une consécration d'un pari industriel consistant à vendre des brosses à dents made in France, éco-conçues et à petit prix au sein de la grande distribution au plus grand nombre de gens. Aujourd’hui distribué dans plus de 3 000 points de vente en grandes et moyennes surfaces, ce produit continue de convaincre les Français.

Labellisée PME+ et Entreprise du Patrimoine Vivant, La Brosserie Française fabrique des produits certifiés Origine France Garantie, attestant de la qualité et du savoir-faire français de ses produits, au sein de ses ateliers à Beauvais. 