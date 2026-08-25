Les brosses à dents «Parti Prix» de la Brosserie Française, proposées à moins d'un euro, rencontrent un très vif succès. Lancées en juillet 2024 pour la première fois au sein de la grande distribution, ces brosses à dents ont été vendues à deux millions d'exemplaires depuis le début de l'année 2026, alors même que l'objectif premier était d'atteindre un million de produits vendus.

Une consécration d'un pari industriel consistant à vendre des brosses à dents made in France, éco-conçues et à petit prix au sein de la grande distribution au plus grand nombre de gens. Aujourd’hui distribué dans plus de 3 000 points de vente en grandes et moyennes surfaces, ce produit continue de convaincre les Français.

Labellisée PME+ et Entreprise du Patrimoine Vivant, La Brosserie Française fabrique des produits certifiés Origine France Garantie, attestant de la qualité et du savoir-faire français de ses produits, au sein de ses ateliers à Beauvais.